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        Haberler Gündem Çimariva nedir, ne demek? Çımariva selamı nasıl yapılır?

        Çımariva nedir, ne demek? Çımariva selamı nasıl yapılır?

        Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle ülkemizin dört bir yanında kutlamalar devam ediyor. Başta Ulu önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının anıldığı bu kutlu günde İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi geçit töreni düzenledi. Geçit sırasında Donanma'dan "Çımariva" Selamı yapıldı. Bu noktada gözler "Çımariva ne demek?" sorusuna çevrildi. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 17:37 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:37
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        Çımariva nedir, ne demek?
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        Türkiye Cumhuriyeti bugün 100. yaşını kutluyor. Tüm Türkiye, büyük bir heyecan ile 29 Ekim'i kutlarken; Türk donanması da İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi ile geçit töreni düzenledi. Donanma'nin çımariva selamı vermesinin ardından gözler "Çimariva nedir, ne demek?" sorusuna çevrildi. İşte, TDK'ya göre çımariva anlamı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        ÇIMARİVA NE DEMEK, ÇIMARİVA SELAMI NEDİR?

        TDK'da yer alan bilgiye göre;

        1. Denizcilik Savaş gemilerinde askerî personelin selamlama töreni için küpeşte boyunca belirli aralıklarla dizilmesi için verilen komut.

        2. Savaş gemilerinde askerî personelin selamlama merasimi için küpeşte boyunca belirli aralıklarla dizilmesi.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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