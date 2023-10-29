Çımariva nedir, ne demek? Çımariva selamı nasıl yapılır? Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle ülkemizin dört bir yanında kutlamalar devam ediyor. Başta Ulu önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının anıldığı bu kutlu günde İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi geçit töreni düzenledi. Geçit sırasında Donanma'dan "Çımariva" Selamı yapıldı. Bu noktada gözler "Çımariva ne demek?" sorusuna çevrildi. İşte, detaylar...

Habertürk Giriş: 29.10.2023 - 17:37 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:37 facebook

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