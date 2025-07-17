'Cimri' Kadıköy Özgürlük Parkı'nda

Moliere'in ünlü eseri "Cimri”, Semaver Kumpanya tarafından Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla sahneleniyor. 7 sezondur kapalı gişe oynanan oyun, 28 Temmuz’da İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda seyirci ile buluşacak.

17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'nin bu uyarlamasında seyirci, belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak ve garip rastlantılara tanık olacak.

Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak? "Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır..." Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.