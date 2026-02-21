Canlı
        ÇİMSA ÇBK Mersin: 70 - Fenerbahçe Opet: 94 | MAÇ SONUCU

        ÇİMSA ÇBK Mersin: 70 - Fenerbahçe Opet: 94 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin sahasında Fenerbahçe Opet'i ağırladı. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı sarı-lacivertliler 94-70 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.02.2026 - 18:07 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:07
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 94-70 yendi.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Turgut Işık, Yiğit Gönültaş, Fatih Kurt

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Sinem Ataş 9, Juskaite 21, Allen 7, Geisesoder 5, Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş 2, Büşra Akbaş 5, Asena Yalçın 3, Sventoraite 2, Iagupova 16

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Meesseman 9, Mccovan 3, Mcbride 24, Allemand 9, Alperi Onar 10, Rupert 18, Tuana Vural 3, Milic 2, Meltem Avcı Yılmaz 2

        1. Periyot: 23-25

        Devre: 33-46

        3. Periyot: 52-67

        Spor Bülteni - 20 Şubat 2026 (Fenerbahçe, Nottingham Forest'a Mağlup)

        Fenerbahçne, Nottingham Forest'a 3-0 yenildi. Samsunspor avantajı kaptı. Temsilcimiz deplasmanda Shkendija'yı 1-0 mağlup etti. Oosterwolde ve Fred rövanşta yok. Taha Akgül: Devletimizin desteğiyle Ülkemizi Avrupa'da temsil ediyoruz" Rıza Kayaalp: "Ait olduğum yere döndüm tekrar mindere çıkabilmek ço...
