        TKBL Çimsa ÇBK Mersin: 91 - Beşiktaş BOA: 83 | MAÇ SONUCU (Çimsa ÇBK Mersin seride öne geçti) - Basketbol Haberleri

        Çimsa ÇBK Mersin: 91 - Beşiktaş BOA: 83 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Kadınlar Süper Lig'i play-off çeyrek final ilk maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı konuk etti. Karşılaşmayı 91-83'lük skorla kazanan ÇBK Mersin seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 17:32
        ABONE OL
        Çimsa ÇBK Mersin seride öne geçti!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı 91-83 yendi.

        ÇİMSA ÇBK Mersin ile Beşiktaş BOA, çeyrek finalin ikinci maçında 21 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

        Seride iki galibiyete ulaşan taraf, yarı finale yükselecek.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ahmet Kemal Digilli, Metehan Alaçam

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Allen 13, Kennedy Beren Burke 20, Esra Ural Topuz 12, Iagupova 9, Büşra Akbaş 14, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Juskaite 9, Sventoraite 6

        Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 14, Meltem Yıldızhan 7, Whitcomb 8, Fasoula 11, Fraser 15, Okonkwo 8, İdil Saçalır 6, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık 2, İlayda Güner 3, Toure 6

        1. Periyot: 24-30

        Devre: 51-42

        3. Periyot: 74-59

