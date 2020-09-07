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Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi amacıyla oluşturulan “Turquality Marka Destek Programı”na kabul edildi ve kendi sektöründe bu programa alınan ilk şirket unvanını aldı.

Bu programa katılmanın şirket için önemli bir değer olduğunu ifade eden Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar, “Çimsa olarak uluslararası arenada Türk şirketlerin daha fazla katma değer üreterek güçlü bir şekilde markalaşmasını sağlamak amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality Programı’na dahil olmaktan büyük mutluluk duyduk." dedi

Çimsa'nın Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da başarısını kanıtlamış olduğunu belirten Zenar "2019 yılının başında Avrupa’nın en teknolojik beyaz çimento fabrikası Bunol’un satın alma sözleşmesini imzalayarak, Çimsa’yı beyaz çimento sektöründe global bir lider oyuncu konumuna taşıdık. Yine aynı dönemde Çimsa Americas’ın yatırım sürecini tamamladık ve ticari faaliyetimize başladık. Beyaz çimento ve özel ürünler alanında ise Türkiye’nin ihracat liderleri arasında yer alıyoruz. Küresel beyaz çimento ticaretinde yatırımlarımızla birlikte Türkiye’nin ihracat gelirlerine sağlayacağımız katkıyı çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu

Çimsa’nın Turquality programına kabul edilmesinde şirketin güçlü ihracat ve lojistik ağı, dijitalleşmeye yaptığı yatırımlar ve yenilikleri yakından takip etmeleri olduğunu belirten Umut Zenar, şirketin önümüzdeki dönemde yurt dışında daha aktif bir rol oynayarak global marka gücünü daha da yukarı taşıyacaklarını sözlerine ekledi.