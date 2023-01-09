Çin'in son 20 yılda en yoğun havalimanı olan Pudong, salgın öncesinde, 2019'da, yılda 39 milyon yolcuya hizmet verirken, karantina tedbirleri ve uçuş kısıtlamaları nedeniyle bu sayı 2022'de 1,64 milyona gerilemişti.