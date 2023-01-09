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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını 3 yıl sonra açtı

Koronavirüs salgının başlamasıyla tüm vizeleri iptal ederek sınırlarını dünyaya kapatan Çin, 3 yıl aranın ardından kapılarını dünyaya açtı

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  • Çin 3 yıl sonra kapılarını dünyaya açtı

    Çin, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından uyguladığı sınırdaki kontrol tedbirlerinin bugünden itibaren kaldırılmasıyla kapılarını dünyaya açtı.
  • Çin 3 yıl sonra kapılarını dünyaya açtı

    Karantina zorunluluğunun bitişinin ardından dün sabah saatlerinde ilk uluslararası uçuşlar Çin ana karasındaki havalimanlarına ulaştı.

     

     
  • Çin 3 yıl sonra kapılarını dünyaya açtı

    Öte yandan, Çin'in kuzeyde Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Myanmar, Laos ve Vietnam ile kara sınırlarındaki 8 gümrük kapısından yolcu ve yük geçişleri normale döndü.

     

     
  • Çin 3 yıl sonra kapılarını dünyaya açtı

    Sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Guangcou şehrine Kanada'dan, Şıncın şehrine Singapur'dan ve Şanghay şehrine Yeni Zelanda'da gelen uçaklar, tedbirlerin kaldırılmasının ardından Çin'e yapılan ilk seferler oldu.

     

     
  • Çin 3 yıl sonra kapılarını dünyaya açtı

    Şanghay Pudong Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde Kovid-19 kontrol ve tecrit noktaları kaldırılırken Yeni Zelanda'dan gelen ilk uçağın yolcuları hiçbir kontrol tedbiri olmadan terminalde bekleyen yakınlarına kavuştu.

     

     
  • Çin 3 yıl sonra kapılarını dünyaya açtı

    Çin'in son 20 yılda en yoğun havalimanı olan Pudong, salgın öncesinde, 2019'da, yılda 39 milyon yolcuya hizmet verirken, karantina tedbirleri ve uçuş kısıtlamaları nedeniyle bu sayı 2022'de 1,64 milyona gerilemişti.

     

     
  • Çin 3 yıl sonra kapılarını dünyaya açtı

    ÇİN HONG KONG SINIRI AÇILDI

    Öte yandan, Çin ana karası ile Hong Kong arasındaki salgın kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasının ardından kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı başladı. Hong Kong'dan Çin'e giden uçaklar için bilet rezervasyonları yüzde 62 arttı.

     

     
  • Çin 3 yıl sonra kapılarını dünyaya açtı

    Hong Kong ile ana karadaki Şıncın şehri arasındaki gümrük kapılarında ise seyahat başvuruları bugün itibarıyla kabul edilmeye başlandığından geçişlerin seyrek olduğu gözlendi. Futien gümrük kapısından 1600, Vıncindu sınır kapısından ise 200 yolcunun geçtiği bildirildi.

     

     
  • Çin 3 yıl sonra kapılarını dünyaya açtı

    Çin, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Mart 2020'de tüm vizeleri iptal ederek sınırlarını dünyaya kapatmış ve uçuşlara sınırlama getirmişti.
  • Çin 3 yıl sonra kapılarını dünyaya açtı

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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