Çin'de 316 COVID-19 vakası 0:00 / 0:00

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Çin'in başkenti Pekin'de son 24 saat içerisinde 316 yerel COVID-19 vakası açıklandı.

Bölgelerde kısıtlamalara gidileceği açıklanırken, Pekin'e seyahat eden kişilerin günlük olarak test yapmaları gerekeceği belirtildi.

6 AY SONRA İLK ÖLÜM KAYITLARA GEÇMİŞTİ

Çin'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez can kaybı yaşanmıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pekin'de yaşayan 87 yaşındaki adam virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu, 26 Mayıs'tan bu yana ülkede virüs nedeniyle kayıtlara geçen ilk ölüm olmuştu.

Ülkede sonbaharla birlikte, bulaşıcılığı yüksek alt varyantların yayılmasıyla vaka sayısının arttığı gözlenmiş, günlük vaka sayısı son 5 günde 20 bini aşmıştı

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.