        Haberler Dünya Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

        Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bazı binaların hasar aldığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 07:03 Güncelleme:
        Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem: 2 ölü

        Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Liucou ili olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        CAN KAYIPLARI VE YARALILAR VAR

        AA'nın ülke basınına dayandırdığı haberlere göre, il merkezinde 10'dan fazla binada yıkıma ve hasara yol açan depremde, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

        Depremin ardından olası artçı şokların yaratabileceği tehlike nedeniyle 7 binden fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

        İl ve çevresindeki demiryolu ağlarında hasar tespiti çalışmaları için seferlere ara verilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar olduğu, iletişim, elektrik, su ve doğal gaz şebekelerinin ise normal çalışmayı sürdürdüğü aktarıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

