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        Haberler Dünya Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem

        Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem

        Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 23:33 Güncelleme: 18.12.2023 - 23:33
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        Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem
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        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

        Depremin merkez üssünün Gansu eyaletinin Linxia Çıngguancın şehri olduğu kaydedildi.

        Xinhua ajansının haberine göre, yerel yetkililer ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Artçı depremlerin sürdüğü aktarıldı.

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