Çin'de sürpriz faiz indirimi Çin'de TÜFE'de yaşanan yıllık gerileme, ihracattaki düşüş ve gayrimenkul sektörüne yönelik endişelerin artmasının ardından Merkez Bankası'ndan sürpriz bir faiz indirimi geldi. Yakın zamana kadar küresel ekonominin büyüme motoru olan Çin'in bu yıl yüzde 5'lik büyüme hedefine ulaşma ihtimali zayıflarken büyümenin yavaşlamasıyla genç işsizlik oranında da rekor düzeye ulaşıldı. Tüm bu gelişmeler ışığında Çin Merkez Bankası'nın büyümeyi destekleyici adımlar atmaya devam etmesi bekleniyor

Çin Merkez Bankası (PBOC), sürpriz bir şekilde faiz indirimine gitti. PBOC bir yıl vadeli kredilerin (MLF) faiz oranını 15 baz puan düşürerek yüzde 2.5'e indirdi. Bu, 2020 yılından bu yana yapılan en büyük faiz indirimi oldu. PBOC, haziran ayından da faizi 10 baz puan indirmişti.

Piyasa beklentisi faizlerin değiştirilmeyeceği yönündeydi.

DEFLASYON BAŞLADI

Bugün yapılan faiz indirimi yeni Başkan Pan Gongsheng yönetimindeki ilk faiz indirimi oldu. Faiz indirimi geçtiğimiz hafta açıklanan bir dizi olumsuz verinin ardından geldi. Çin'de banka kredilerinin büyüme hızı temmuz ayında son 14 yılın en düşük seviyesine geriledi. Temmuzda bunun yanında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 0.3 geriledi. Böylece ülkede deflasyonu başladı.

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İHRACATTA SERT DÜŞÜŞ

Bunun yanında temmuz ayında Çin'in ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.5, ithalatı ise yüzde 12.4 geriledi. İhracatta son 3 yılın en sert düşüşü kaydedildi.Temmuz ayında Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 23.1 düşerken Avrupa Birliği'ne ihracatı ise yüzde 20.6 geriledi.

GAYRİMENKUL DEVİNDE SIKINTI

Tüm bunların yanında geçen hafta Çinli gayrimenkul devi Country Garden'da ortaya çıkan mali sıkıntılar genel olarak inşaat ve emlak sektörlerine ilişkin endişeleri artırdı. Country Garden yılın ilk 6 ayında 7.6 milyar dolar zarar beklediğini bildirdi. Son 1 ayda firmanın hisselerinde borç seviyesine yönelik endişeler sebebiyle yüzde 41'lik düşüş yaşandı.

BÜYÜME ENDİŞELERİ

Tüm bu gelişmeler küresel ekonominin uzun yıllar büyüme motoru olan Çin'e yönelik endişeleri artırdı. Halihazırda ülkenin ekonomisi geçen yıl yüzde 3 büyüyebilmişti. Bu, koronavirüs dönemi hariç tutulduğunda 1976'dan bu yana kaydedilen en düşük büyüme oranı oldu.

Çin'in 1975-2022 yıllık büyüme oranları:

Kaynak: Dünya Bankası

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre perakende satışlar temmuz ayında yıllık yüzde 2.5 artarak yüzde 4.5'lik artış beklentisinin bir hayli altında kaldı. Ayrıca sanayi üretimi de yüzde 4.4'lük beklentiye karşın yıllık olarak yüzde 3.7 yükseldi. Beklentileri karşılamayan bu veriler 2023 yılına ilişkin yüzde 5'lik büyüme tahmininin gerçekleşme ihtimalini düşürdü.

Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.8, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 6.6 büyüdü. Beklentiler sırasıyla yüzde 2.2 ve yüzde 7.3 büyüme gelmesi yönündeydi.

GENÇ İŞSİZLİK VERİSİNİ YAYIMLAMAYI BIRAKTIRLAR

Ülkede çarklar yavaşlarken işsizlik oranlarında da artışlar yaşanıyor. Temmuz ayında işsizlik oranı 0.1 puan artarak yüzde 5.3'e yükseldi. Temmuz ayı işsizlik verisinde genç işsizlik oranlarına yer verilmemesi dikkat çekti. Haziran ayında 16-24 yaş arasını kapsayan genç işsizlik oranı yüzde 21.3 ile rekor kırmıştı.

Çin'de genç işsizlik oranları:

DEVAMI BEKLENİYOR

PBOC'un son kararını değerlendiren Credit Agricole'nin baş Çin ekonomisti Xiaojia Zhi, "MLF'nin zamanlamasının biraz daha erken olması ve beklenenden 15 baz puan daha büyük bir faiz indirimine gidilmesi, Pekin'in beklentileri ve büyümeyi istikrara kavuşturmak için daha fazla politika gevşetici eylemde bulunma aciliyeti hissettiğini gösteriyor" dedi. Zhi, önümüzdeki aylarda para politikasında daha fazla gevşemeye gidilebileceğini söyledi.