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Çin takvimine göre bu yıl fare(sıçan) yılı kutlanacak. Çin yeni yılının da içinde bulunduğu Bahar Festivali (Chunyun) ise 10 Ocak-18 Şubat'ta gerçekleşecek. Chunyun tatili sırasında Çinliler geleneksel olarak memleketlerine döner. Zaten tatilin bu kadar uzun olmasının nedeni Çin'in çok büyük olması sebebiyle yakın zamana kadar büyük şehirlerde çalışan işçilerin memleketlerine dönüş yolculuğunun uzun sürmesiydi. Tabii söz konusu tarihlerin ne kadarında izin verildiği şirketten şirkete değişiyor.

Günümüzde hem ulaşım imkanları arttı hem de tatile çıkan Çinli sayısı arttı. Dolayısıyla her geçen yıl Bahar Festivali sırasında seyahat eden yolcu sayısında da artış yaşanıyor.

Çin Ulusal Gelişim ve Reform Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ülkedeki çeşitli ulaşım sistemlerinde tatil boyunca 3 milyar yolcunun taşınması bekleniyor. İlk bakışta 1.4 milyar nüfuslu Çin için bile bu sayı abartılı gelse de burada bahsedilenin 'kişi' değil 'yolcu' sayısı olduğunu unutmamak gerekiyor. Örneğin bir kişi memleketine gitmek için önce tren kullanıp, tren istasyonundan otobüse binerse hem otobüste hem de trende birer yolcu taşınmış oluyor. Dolayısıyla bu rakam seyahat eden kişi sayısını değil satılan bilet sayısını anlatıyor.

YÜZDE 8 ARTIŞ BEKLENİYOR

Çin Ulusal Gelişim ve Reform Komisyonu Sözcüsü Zhao Chenxin konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada bu yılki tatil döneminde geçen yıla göre yüzde 8 artışla 440 milyon yolcunun trenle seyahat edeceğini belirtti. Ülkede ulaşım imkanlarının giderek arttığına dikkat çeken Zhao Chenxin "2019'da 5 bin 474'ü yüksek hızlı hat olmak üzere 8 bin 489 kilometre yeni demiryolu inşa edildi" bilgisini paylaştı. Resmi verilere göre Çin'de toplam 139 bin kilometre uzunluğunda demiryolu bulunuyor. Bunun 35 bin kilometresini yüksek hızlı tren hatları oluşturuyor.

Zhao Chenxin'in verdiği bilgiye göre tatil süresince 790 bin otobüs ve 19 bin gemi de yolculara hizmet verecek.

YAKIN YERLERİ TERCİH EDİYORLAR

Çin Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Wan Xiangdong ise tatil döneminde havayoluyla 79 milyon yolcunun taşınmasını beklediklerini ifade etti. Bu geçen yılki tail dönemine göre yüzde 8.4'lük artış yaşanmasının beklendiği anlamına geliyor. Hem yurtiçi hem de yurtdışı uçak biletlerine talepte artış yaşandığını belirten Wan Xiangdong "Çinliler tatil döneminde en çok Japonya, Güney Kore, Tayland ve Vietnam gibi yakın yerlere seyahat etmeyi tercih ediyor" açıklamasında bulundu.