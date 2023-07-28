Çin'deki antik mimari yaz günlerinde bile evlerin serin kalmasını sağlıyor
Çin'de, 14. yüzyıldan beri inşa edilen "skywells" tarzındaki evler, sıcak yaz günlerinde bile evin soğuk kalmasını sağlıyor. Tüm mimari sır, bir avlunun merkezi sistem gibi kullanılması üzerine kurulu.
Dünyada bir zamanlar klima gibi teknolojiler yoktu ve insanlar buna göre yaşamak zorundaydı. Doğal olarak bu, insan davranışlarından, mimariye kadar geniş bir yelpazeyi etkiledi.
Geçmişe baktığımızda bu etkiyi gördüğümüz yerlerden biri de Çin. 14. yüzyıldaki Ming Hanedanlığı döneminden bu yana evleri sıcaktan korumak için "skywells" tarzında bir mimari sistem inşa ediliyor.
Türkçe olarak 'hava kuyuları' anlamına gelen evlerin, ortasında kare veya dikdörtgenden yapılan taş bir avlu bulunuyor. Avlunun tepesi içeriye rüzgarın girmesini sağlayacak şekilde açık. Bu da evin çekirdeğinde yer alan avlunun, merkezi bir soğutma sistemi görevi gördüğü anlamına geliyor.
Çatıdan eser rüzgâr, avlu sayesinde ana merkezde toplanıyor ve bu merkezden, avluyu çevreleyen tüm odalara yayılıyor. Tavandaki açıklık sayesinde, içerideki sıcak hava ile dışarıdaki soğuk hava sürekli bir değişim halinde.
Rüzgâr esmese bile tavan penceleri veya bacalar gibi açıklıklar hava sirkülasyonu yaratıyor. Bu sistem Çin'deki bazı mimarilerde hâlâ korunuyor.
Kaynak:Good News Network, BBC Future