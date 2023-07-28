Çin'deki antik mimari yaz günlerinde bile evlerin serin kalmasını sağlıyor

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Dünyada bir zamanlar klima gibi teknolojiler yoktu ve insanlar buna göre yaşamak zorundaydı. Doğal olarak bu, insan davranışlarından, mimariye kadar geniş bir yelpazeyi etkiledi.

Geçmişe baktığımızda bu etkiyi gördüğümüz yerlerden biri de Çin. 14. yüzyıldaki Ming Hanedanlığı döneminden bu yana evleri sıcaktan korumak için "skywells" tarzında bir mimari sistem inşa ediliyor.