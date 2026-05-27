        Haberler Dünya Asya-Pasifik Çin'den "ABD aramızı bozmasın" mesajı | Dış Haberler

        Çin'den "ABD aramızı bozmasın" mesajı

        Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in Panama Kanalı'ndaki varlığına ve etkisine ilişkin başlattığı tartışmanın ardından Hong Konglu bir şirketçe işletilen iki limana el koyan Panama hükümetine, ilişkilerin üçüncü taraflarca bozulmaması gerektiği mesajını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 19:00 Güncelleme:
        Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkesinin aylık dönem başkanlığını devraldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde düzenlenen oturumun marjında Panamalı mevkidaşı Javier Martinez-Acha ile bir araya geldi.

        Çin ile Panama arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 9 yılda ikili ilişkilerin pürüzsüz ilerlediğini ve iki ülke halklarına somut fayda sağladığını ifade eden Vang, "Çin'in Panama ile ilişkileri üçüncü tarafları hedef almıyor, bu yüzden üçüncü taraflarca bozulmamalı." ifadesini kullandı.

        PRAGMATİK İŞBİRLİĞİ MESAJI

        Vang, Çin-Panama ilişkilerinin uzun bir geçmişe dayandığı, 19. yüzyılda çok sayıda Çinli işçinin Panama'da demir yolu inşaatlarında ve Panama Kanalı'nın yapımında çalışarak ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağladığını hatırlattı.

        Çin'in Panama ile diplomatik ilişkilerin kurulmasındaki özgün amaca sadık kalarak sağlıklı ve istikrarlı ilişkiler sürdürmeyi istediğini vurgulayan Vang, pragmatik işbirliğini derinleştirmek ve dış müdahaleleri elimine etmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

        Panamalı Bakan Martinez-Acha ise Çin halkının Panama'nın demir yolu ve kanal projelerine katkısını unutmadığını, farklılıkları karşılıklı saygıya dayalı yapıcı diyalogla çözmek, güçlü bir güven inşa etmek ve iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak için Pekin ile çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

        PANAMA KANALI'NDA EL KONULAN ÇİN LİMANLARI

        Merkezi Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bulunan liman şirketi CK Hutchison'ın 1997'den bu yana işlettiği, Panama Kanalı'nın girişinde ve çıkışında bulunan iki liman, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Çin'in kanalı yönettiği" iddiasını ortaya atmasıyla, iki ülke arasındaki güç mücadelesi ve etki tartışmasının odağı haline gelmişti.

        Panama Yüksek Mahkemesinin limanların imtiyaz hakkını Hong Konglu şirkete devreden yasayı iptal etmesinin ardından Panama hükümeti 23 Şubat'ta limanlara el koyarak kontrolü ele almıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

