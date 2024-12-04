Çin'den ABD'ye kritik mineral misillemesi

Kısıtlamalar, Pekin'in geçen yıl uygulamaya başladığı kritik mineraller ihracatındaki mevcut sınırlamaları şu an için yalnızca ABD pazarına uygulanıyor. Bu kararın da özellikle Washington'ın çip kararının ardından gelmesi bir misilleme olarak görülüyor.

Bakanlık konuya ilişkin açıklamasında "Prensip olarak, galyum, germanyum, antimon ve süper sert malzemelerin ABD'ye ihracatına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Galyum ve germanyum yarı iletkenlerde kullanılırken; germanyum kızılötesi teknolojide, fiber optik kablolarda ve güneş panellerinde kullanılıyor. Antimon ise mermilerde ve diğer silahlarda kullanılırken, grafit elektrikli araç pillerinin hacim olarak en büyük bileşeni olarak biliniyor. Bu hamle diğer kritik mineralleri hedef alabileceği yönünde sektörde endişelere yol açtı.

Çin Küresel Madencilik Birliği Başkanı Peter Arkell "Amerikan yetkililerin mevcut ve yakın gelecekte uygulamaya koyacağı artan kısıtlamalara Çin'in de bu stratejik minerallerin tedarikine yönelik kendi kısıtlamalarıyla karşılık vermesi şaşırtıcı değil. Bu, kazananı olmayan bir ticaret savaşı" dedi.

Beyaz Saray sözcüsü, ABD'nin yeni kısıtlamaları değerlendirdiğini ve buna yanıt olarak 'gerekli adımları' atacağını söyledi ancak ayrıntı vermekten kaçındı. İlk 4 yıllık dönemi Çin ile sert bir ticaret savaşıyla geçen Trump, başkanlık kampanyası sırasında Çin mallarına yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını söylemiş ve Çin ithalatına yüzde 60 gümrük vergisi tehdidinde bulunmuştu.