Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Çin'den, FBI'ın Covid-19'un laboratuvardan "kazayla çıktığı" iddiasına tepki

FBI'ın Covid-19'un büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı iddiasına Çin'den tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in virüsün kökenini araştırmanın siyasi manipülasyonuna karşı olduğunu dile getirdi.

Çin'den, FBI'ın Covid-19'un laboratuvardan
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Çin, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'in, Covid-19 virüsünün "büyük olasılıkla" Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı tezi üzerinde durduklarına dair açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in virüsün kökenini araştırmanın siyasi manipülasyonuna karşı olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzman heyetin, Covid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin'in Vuhan kentinde incelemeler yaptığını hatırlatan Sözcü Mao, heyetin hazırladığı raporda, virüsün laboratuvardan çıkmış olma olasılığının zayıf olduğu sonucuna vardığını vurguladı.

Virüsün kökenine dair araştırmaların bilim insanları tarafından yürütülmesi gerektiğini kaydeden Mao, "Bilimsel bir konunun araştırılması görevinin istihbarat örgütlerine verilmesi, meselenin siyasallaştırıldığını açıkça gösteriyor. ABD'nin istihbarat kuruluşlarının geçmişte uydurduğu hikayeler göz önüne alındığında, vardıkları sonuçların inanılırlığı yok denecek kadar az." dedi.

Mao, ABD'yi bilime ve olgulara saygı göstermeye, istihbarat örgütlerinin inisiyatifindeki köken araştırmalarına son vermeye çağırarak "ABD, laboratuvar sızıntısı gibi teorileri tekrarlayarak Çin'i karalamayı başaramayacak ancak kendi itibarına zarar verecektir." ifadelerini kullandı.

DSÖ HEYETİ, VUHAN'DAKİ LABORATUVARI ZİYARET ETMİŞTİ

Çin, Covid-19 salgınının başlarında virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılması taleplerini reddederken, uluslararası baskıların artmasıyla Vuhan'da incelemeler yapılmasına izin vermişti.

DSÖ, Ocak 2021'de Vuhan kentine uluslararası uzmanlardan oluşan bir heyet göndermişti.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarının ortaya atıldığı Vuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı'nda incelemeler yapmıştı.

İnceleme sürecinde bazı heyet üyeleri, Çinli yetkililerin salgının başındaki ilk vakalarla ilgili kendi hazırladıkları özetleri ve veri analizlerini paylaştığı ancak ham bilgileri vermeyi reddettiğinden yakınmıştı.

Çinli yetkililer, virüsün laboratuvardan sızdığını iddialarını reddetmiş, Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı, ABD'deki biyolojik silah laboratuvarında üretildiği gibi kanıtlanmayan, karşı iddiaları gündeme getirmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bebeği ve sevgilisiyle kaybolan İngiliz aristokrat bulundu
DÜNYA Bebeği ve sevgilisiyle kaybolan İngiliz aristokrat ...
Dünya Kadınlar Günü nasıl, ne zaman ilan edildi ve nasıl kutlanır?
DÜNYA Dünya Kadınlar Günü nasıl ilan edildi?
Protestolar sürüyor: Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı
DÜNYA Protestolar sürüyor: Netanyahu'nun eşi kuaförde ...
"Ekmek yoksa pasta yesinler!" sözleri gerçekten söylendi mi?
DÜNYA "Ekmek yoksa pasta yesinler!" cümlesi gerçek mi?
Yangın nedeniyle Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı
DÜNYA Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı
Filistinli yetkili İsrailli aşırı sağcı Bakanın "etnik temizlik" çağrısına sert tepki gösterdi
DÜNYA Filistin'den İsrailli Bakanın "etnik temizlik" ...
G20 toplantısı, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı
DÜNYA G20 toplantısı, saygı duruşuyla başladı
İtalya'da hükümet, kuraklık kriziyle mücadeleye yönelik yol haritasını belirledi
DÜNYA İtalya'da kuraklıkla mücadelenin yol haritası ...
NASA'nın Crew 6 astronotlarını taşıyan roketi fırlatıldı
DÜNYA NASA'nın Crew 6 astronotlarını taşıyan roketi ...
ABD istihbaratına göre "Havana Sendromu" ile yabancı güçler arasında bir bağ bulunmuyor
DÜNYA "Gizemli hastalığın" yabancı güçlerle bağı var mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.