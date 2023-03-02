Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzman heyetin, Covid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin'in Vuhan kentinde incelemeler yaptığını hatırlatan Sözcü Mao, heyetin hazırladığı raporda, virüsün laboratuvardan çıkmış olma olasılığının zayıf olduğu sonucuna vardığını vurguladı.

Virüsün kökenine dair araştırmaların bilim insanları tarafından yürütülmesi gerektiğini kaydeden Mao, "Bilimsel bir konunun araştırılması görevinin istihbarat örgütlerine verilmesi, meselenin siyasallaştırıldığını açıkça gösteriyor. ABD'nin istihbarat kuruluşlarının geçmişte uydurduğu hikayeler göz önüne alındığında, vardıkları sonuçların inanılırlığı yok denecek kadar az." dedi.

Mao, ABD'yi bilime ve olgulara saygı göstermeye, istihbarat örgütlerinin inisiyatifindeki köken araştırmalarına son vermeye çağırarak "ABD, laboratuvar sızıntısı gibi teorileri tekrarlayarak Çin'i karalamayı başaramayacak ancak kendi itibarına zarar verecektir." ifadelerini kullandı.