Onların ücreti bu ay düşecek

Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Türkiye İstatistik Kurumu 2. çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre koronavirüs önlemlerinin en yoğun olduğu 2. çeyrekte Türk ekonomisi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.9 daraldı.

Beklentilerin altında gelen bu küçülmeyle Türkiye şu ana kadar 2. çeyrek büyüme verisi açıklayan G20 ülkeleri arasında Japonya ile beraber en iyi performans gösteren 8. ülke oldu.

Ülke 2. çeyrek büyüme (%) Çin 3.2 Güney Kore -2.9 Endonezya -5.32 Rusya -8.5 ABD -9.1 Hollanda -9.3 İsviçre -9.3 Japonya -9.9 TÜRKİYE -9.9 Almanya -11.3 Kanada -13 Singapur -13.2 Euro Bölgesi -15 İtalya -17.3 Meksika -18.7 Fransa -18.9 Birleşik Krallık -21.7 İspanya -22.1



EN SERT DARALMA İSPANYA'DA

Şu anada kadar sadece Çin 2. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre büyüme açıkladı. Çin'in büyümesi ikinci çeyrekte yüzde 3.2 oldu.

Söz konusu dönemde en çok daralan G20 ülkesi ise şu ana kadar yüzde 22.1 ile İspanya oldu. Güney Afrika, Brezilya, Hindistan, Avustralya ve Suudi Arabistan henüz 2. çeyrek verilerini açıklamadı.