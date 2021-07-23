Çin'i sel vurdu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Çin'in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti, yetkililerin mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hınan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak 20 Temmuz'da sele yol açmıştı. Sular altında kalan eyaletin başkenti Zhengzhou'a birkaç günde etkili olan yağışın, 8 ayda etkili olan yağmurdan daha fazla olduğu aktarıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, metro ve otobüslerde sel sularının koltukların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen yolcuların göğüs hizasını aştığı görüldü.

Metroda mahsur kalanların, metro tünelinin kenarlarındaki basamaklardan yürütülerek kurtarıldığı anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, suların çekildiği bazı metro platformlarında yerde cesetler olması ve panikle dışarı çıkabilmek için koşuşturan insanlar dikkati çekti.

215 bin 200 hektardan fazla tarım alanına zarar veren sel ve su baskınlarının ülke ekonomisine maliyet yaklaşık 1,22 milyar yüen (188,6 milyon dolar) oldu.

Reuters'a konuşan arama kurtarma çalışmalarına katılan bir gönüllü, "Sabah 8'de çalışmalara başlıyoruz gece geç saatlere kadar devam ediyoruz. Çok yorucu ancak içeride kapana kısılmış insanlar var, kötü hissediyorlar " dedi.

Çevre illerden kurtarma ekipleri sevk edilirken, ordu dahil on binlerce kurtarma görevlisi Hınan bölgesinde görevlendirildi.