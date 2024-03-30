Çin, Kazakistan'a "Kuşak ve Yol"un yeni koridorunu birlikte inşa etme çağrısı yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin-Kazakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nun ilk toplantısı başkent Pekin'de gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vang, iki ülkenin tarihi İpek Yolu güzergahındaki Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesindeki işbirliğinin önemine işaret ederek, "Yüksek kaliteli, sürdürülebilir ve dirençli bir yeni bağlantı koridorunu birlikte inşa edelim." ifadesini kullandı.

Vang, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda güçlü gelişim ivmesi yakaladığını, komşu ülkeler arasında karşılıklı güven, destek ve dayanışmanın iyi bir örneği haline geldiğini vurguladı.

REKLAM

Nurtleu ise Kazakistan'ın dış politikasında Çin ile ilişkileri öncelik olarak gördüğünü, bu ülke ile siyasi güveni, halklar arasındaki etkileşimi ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini geliştirmeyi, uluslararası ve bölgesel konularda yakın eşgüdümü sağlamayı istediklerini belirtti.

Toplantıda taraflar, Kuşak ve Yol işbirliği, yerel birimler ve haklar arasındaki etkileşimleri artırma, dış müdahalelere ve sızma girişimlerine karşı ortak mücadele, emniyet ve güvenlik alanında işbirliğini geliştirme, Çin-Orta Asya diyaloğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı ve Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı çerçevelerde işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı.