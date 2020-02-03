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24 Ocak tarihinden bu yana kapalı olan ve koronavirüs nedeniyle yeni yıl tatilinin uzadığı Çin'de piyasalar sert düşerek açıldı. Şangay Kompozit Endeksi yüzde 9 gerileyerek açıldıktan sonra hisse senetlerinde ılımlı bir toparlanma görülerek kayıplarının bir kısmını telafi etti. Endeks son kapanışa göre yüzde 7.9 geride.

Koronavirüs nedeniyle Çin'deki pek çok şirketin faaliyetini durdurduğu ortamda endeksteki kayıpların yüzde 10'u aşabileceği senaryosu üzerinde duruluyordu.

Çin Merkez Bankası (PBoc) gelişmelere paralel olarak 30 maddelik bir önlem paketi açıkladı. Ters repo faizleri 10 baz puan indirilirken, açığa satış yasaklandı. Piyasaya pazartesi günü 21.7 milyar dolarlık likidite verilirken, toplamda 174 milyar doları bulacak bir enjeksiyon sağlanacak.

Asya genelinde ise düşüş daha sınırlı kaldı. Japon Nikkei yüzde 1.01, Güney Kore Kospi yüzde 0.29, Tayvan TAIEX yüzde 1.22, Singapur STI yüzde 1.1, Avustralya XJO endeksi yüzde 1.34 geriledi. Hong Kong HSI ise düşüşle başlamasına rağmen pozitife döndü.

Analistler Çin Merkez Bankası'nın likidite vermesinin piyasanın ateşini düşürdüğünü fakat geleceğin belirsiz olduğunu belirtiyor zira geçen yıl soğuyan ekonominin ardından Çin'in bu yıl beklenen toparlanmasının koronavirüs nedeniyle sekteye uğrama ihtimali öne çıkıyor. Çin'de tatil bir kez daha uzatılırken ülke dışındaki ilk koronavirüs ölümü Filipinler'den geldi.