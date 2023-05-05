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Çin, Ukrayna krizinin çözümü için yüzünü Rusya'ya çeviriyor

Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken, savaşın bitmesi için barış planı hazırlayan Çin'in Rusya'ya tavır almayan bir politika sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Çin, Ukrayna krizinin çözümü için yüzünü Rusya'ya çeviriyor
AA

Çin, Ukrayna krizinin çözümü için ara buluculuk girişiminde Rusya'ya yakın bir tavır izleyeceğinin işaretlerini veriyor.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çin Gang, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Hindistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının marjında yaptığı görüşmede, Ukrayna krizinin siyasi çözümü için "Rusya ile iletişimi ve eşgüdümü sürdüreceklerini" vurguladı.

Çin'in barış görüşmelerini teşvik etmeyi sürdüreceğini ifade eden Çin Gang, Lavrov'a krizin çözümüne yönelik çabalarda Rusya'ya karşı tavır almayacağı mesajını verdi.

Çin Gang, Devlet Başkanı Xi Cinping'in 20-22 Mart'ta Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından farklı düzeylerde ikili temasların daha etkin hale geldiği ve tüm alanlarda işbirliğinin geliştiğini vurgulayarak, Çin'in, iki ülke devlet başkanının ziyarette vardığı anlayış birliğine uygun olarak "stratejik iletişimi ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunun" altını çizdi.

ŞİÖ dışında BRICS, G20, Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı çerçevelerde işbirliğini sürdüreceğini ifade eden taraflar, "her tür hegemonyaya karşı çıkacaklarını", "yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını koruyacaklarını" ve "uluslararası eşitliği ve adaleti savunacaklarını" dile getirdi.

Taraflar, Asya-Pasifik bölgesinde iletişimi ve koordinasyonu sürdürmeyi, bölgesel barış ve istikrarı koruyarak "yeni bir Soğuk Savaş'a karşı çıkmayı" karşılıklı taahhüt etti.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, Kremlin Sarayı'na dün insansız hava aracıyla düzenlenen ve Rusya'nın Ukrayna'yı sorumlu gördüğü saldırıya değinilmemesi dikkati çekti.

Xİ'NİN MOSKOVA ZİYARETİ SONRASI ZELENSKİY'LE GÖRÜŞME

Çin Devlet Başkanı Xi Cinping'in 20-22 Mart'ta Moskova'yı ziyaretinde, iki ülke liderleri stratejik işbirliği küresel ölçekte genişletme taahhüdünde bulunmuştu.

Xi, ziyaretin sonunda Putin ile vedalaşırken, "Şu anda dünya yüzyılda bir görülecek bir değişimden geçiyor ve bu değişime biz yön veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ile ABD arasında jeostratejik rekabetin ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, Pekin yönetimini, "ortak düşman" algısıyla benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan Moskova ile yakınlaştırmıştı.

Çin, savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat'ta krizin siyasi çözümü için önerilerini içeren 12 maddelik "tutum belgesi"ni açıklamış, belgede, gerginliklerin aşamalı azaltılarak ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulamıştı.

Xi, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin'in, krizin siyasi çözümü için görüşmeler yürütmek üzere, Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'yi Ukrayna ve diğer ülkelere göndereceğini belirterek arabulucu rolünün işaretini vermişti.

Fotoğraf: AA

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