Cinayet firarisi 5 yıl sonra yakalandı

İHA

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki cinayetten aranan F.K., Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi'nin yaptığı ortak operasyon sonucu 5 yıl yol sonra Ağrı'da kıskıvrak yakalandı.

Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde, 12 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen olayda, silahlı kavgada ağır yaralanan S.Y. (52) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın faili olarak aranan F.K. (39) olayın ardından kayıplara karıştı. S.Y.'nin hastanede ölümünün ardından cinayet zanlısı olarak aranan firari F.K.'nin, yapılan istihbari duyumlar sonucunda 5 yıldır aranan zanlının eşinin Ağrı'da ikametinde gizlendiğini belirledi.

Zanlı F.K., Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT personeli tarafından şahsın Ağrı ilinde eşinin ikametinde yapılan aramada ahırda yakalanarak, gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen firari şahıs tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.