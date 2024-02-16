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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kasten öldürmede suçundan ceza alan cinayet hükümlüsünün oyununu parmak izi bozdu! - Güncel haberler

        Kardeşinin kimliği ile gezen cinayet hükümlüsü parmak izinden yakalandı

        Adana'da 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl hapis cezası alan bir hükümlü kardeşinin kimliği ile yakalandı. Parmak izi sorgulamasıyla gerçek kimliği tespit edilen hükümlü, önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 10:15 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:22
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        Cinayet hükümlüsünün oyununu parmak izi bozdu!
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        Adana'da devriye görevindeki polise, kardeşi F.S.’nin kimlik numarasını veren Cumali S.’nin (45), parmak izi sorgulamasıyla gerçek kimliği tespit edildi.

        DHA'nın haberine göre 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlenen Cumali S., cezaevine gönderildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, dün gece saatlerinde Pınar Mahallesi’ndeki bir tatlıcıdan çıkan Cumali S.’yi, durumundan şüphelenip durdurdu. Üzerinde kimlik bulunmadığını belirten Cumali S., kardeşi F.S.’nin kimlik numarasını söyledi.

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        FOTOĞRAFA BENZEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

        Ekiplerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, belirttiği kimlikteki fotoğrafına benzemediği değerlendirildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne götürülen Cumali S.’ye parmak izi sorgulaması yapıldı.

        Burada asıl kimliği belirlenen Cumali S.’nin, 2008 yılında karıştığı bir olaydan ‘kasten öldürme’ suçundan 30 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanan Cumali S., önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.

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