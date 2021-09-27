Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün kavgaları bitmiyor. Daha önce de adı sık sık kavgaya karışan Sezer Öztürk'ün hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İşte Sezer Öztürk hakkında merak edilenler...

SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?

Almanya doğumlu olan Sezer Öztürk, 3 Kasım 1985 tarihinde Velbert şehrinde dünyaya geldi. Eski 2004 yılında profesyonel futbol kariyerine başlayan Sezer Öztürk, orta saha mevkiinde forma giymektedir.

Almanya'ya işçi olarak giden Karslı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sezer Öztürk, Türklerin yoğun yaşadığı bir kasaba olan Velbert'de büyüdü. Henüz çocuk yaşlarındayken futbola merak salan Sezer Öztür, Velbert'da Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbol oynamaya başladı.

SEZER ÖZTÜRK ŞİKE DAVASI

Sezer Öztürk, şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011 tarihinde "Şike yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı. Daha sonra savcılık tarafından ifadesi alınan Öztürk, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sezer Öztürk, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen şike davasında tutuksuz olarak yargılanmış ve beraat etmiştir. Beraat kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştır. Ayrıca TFF tarafından yapılan sportif yargılamada da aklandı.

SEZER ÖZTÜRK'ÜN OYNADIĞI TAKIMLAR