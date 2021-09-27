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Cinayetle suçlanan Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Almanya doğumlu Türk futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı silahlı kavga gündeme bomba gibi düştü. Trafikte yaşanan yol verme kavgasında etrafa ateş açan Sezer Öztürk bir kişinin hayatını kaybetmesine, 4 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Peki, Cinayetle suçlanan Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Cinayetle suçlanan Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün kavgaları bitmiyor. Daha önce de adı sık sık kavgaya karışan Sezer Öztürk'ün hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İşte Sezer Öztürk hakkında merak edilenler...

SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?

Almanya doğumlu olan Sezer Öztürk, 3 Kasım 1985 tarihinde Velbert şehrinde dünyaya geldi. Eski 2004 yılında profesyonel futbol kariyerine başlayan Sezer Öztürk, orta saha mevkiinde forma giymektedir.

Almanya'ya işçi olarak giden Karslı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sezer Öztürk, Türklerin yoğun yaşadığı bir kasaba olan Velbert'de büyüdü. Henüz çocuk yaşlarındayken futbola merak salan Sezer Öztür, Velbert'da Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbol oynamaya başladı.

SEZER ÖZTÜRK ŞİKE DAVASI

Sezer Öztürk, şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011 tarihinde "Şike yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı. Daha sonra savcılık tarafından ifadesi alınan Öztürk, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sezer Öztürk, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen şike davasında tutuksuz olarak yargılanmış ve beraat etmiştir. Beraat kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştır. Ayrıca TFF tarafından yapılan sportif yargılamada da aklandı.

SEZER ÖZTÜRK'ÜN OYNADIĞI TAKIMLAR

Profesyonel kariyeri
Yıllar Takım Maç (Gol)
2004-2006 Bayer Leverkusen 7 (0)
2005 Beerschot (kiralık) 8 (1)
2006 Nürnberg 2 (0)
2006-2009 Manisaspor 76 (14)
2009-2011 Eskişehirspor 44 (9)
2011-2013 Fenerbahçe 15 (2)
2013-2015 Beşiktaş 0 (0)
2014-2015 Başakşehir (kiralık) 8 (0)
2015 Eskişehirspor (kiralık) 11 (3)
Toplam 171 (29)

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