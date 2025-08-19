Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı Alcaraz kazandı - Tenis Haberleri

        Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı Alcaraz kazandı

        Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 00:04 Güncelleme: 19.08.2025 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cincinnati Masters'ta kazanan Alcaraz!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının erkekler finalinde, 1 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı Alcaraz karşılaştı.

        İlk sette oyunlarda 5-0 geriye düşen Sinner, rahatsızlığı nedeniyle maçtan çekilince İspanyol tenisçi turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

        Kortta verdiği röportajda maçtan çekilme kararına açıklık getiren Sinner, "Denedim, yapamıyorum. Tenisseverler için çok üzgünüm. Dünden beri kendimi iyi hissetmiyordum. Maç sırasında iyileşeceğimi düşündüm, ama daha da kötüleşti." diye konuştu.

        Alcaraz, 24 Ağustos Pazar günü başlayacak sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a dünya 1 numarası olarak katılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray'da kritik zirve
        Beyaz Saray'da kritik zirve
        Zelenskiy bu kez takım elbise giydi
        Zelenskiy bu kez takım elbise giydi
        Fırtına tek golle kazandı!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Hamas ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas ateşkes teklifini kabul etti
        "Topraklarımızdan vazgeçmemiz imkansız"
        "Topraklarımızdan vazgeçmemiz imkansız"
        İnan Güney'e tutuklama talebi
        İnan Güney'e tutuklama talebi
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        En düşük artış, en yüksek satış
        En düşük artış, en yüksek satış
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi