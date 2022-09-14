Çin’deki depremde pandalar böyle kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Çin’deki depremde anne panda ve yavrularının kaçtığı anlar görüntülendi

Çin’in Sichuan eyaletinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki anne panda ve yavruları depremi hissetmelerinin ardından açık alana kaçtı.

Çin’deki depremde anne panda ve yavrularının kaçtığı anlar görüntülendi
Çin’deki depremde pandalar böyle kaçtı
0:00 / 0:00

Çin’in Sichuan eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden kaçan pandalar gündem oldu.

Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Shenshuping Koruma Üssünde bulunan anne panda ve yavruları depremi hissetmelerinin ardından bulundukları kapalı alandan açık alana kaçtı. Pandaların kaçtığı anlar anbean kayıt altına alınırken, anne pandanın yavrularının ardından kapalı alanı terk ettiği görüldü.

Öte yandan, Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Azerbaycan ve Ermenistan son dakika: 50 Azerbaycan askeri şehit oldu! Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum
DÜNYA Azerbaycan ve Ermenistan son durum
Zelenskiy Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehrini ziyaret etti
DÜNYA Zelenskiy Rus güçlerinden alınan İzyum'u ziyaret etti
Kral Üçüncü Charles el hareketlerini aslında neden yaptı?
DÜNYA Kral Üçüncü Charles aslında neye kızdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği başlıyor: Kraliçe'nin cenazesine katılamayacak
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
Avrupa kara kışa hazırlanıyor! İsviçre Enerji Bakanı'ndan ilginç çözüm: Tek başınıza duş almayın!
DÜNYA Avrupa kara kışa hazırlanıyor!
Enerji krizine karşı "birlikte duş alın" önerisi
DÜNYA Enerji krizine karşı "birlikte duş alın" önerisi
Son dakika haberleri: Kazakistan'ın başkentinin isminin yeniden Astana olmasına onay verildi
DÜNYA Kazakistan'ın başkenti yeniden değişti
Baby Shark dinletilerek işkenceye maruz kalan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
DÜNYA 'Baby Shark'lı işkenceye maruz kaldı, hücresinde ölü ...
Kraliçe II. Elizabeth hangi eşyalarla gömülecek? Ortaya çıktı! - Dünyadan haberler
DÜNYA Kraliçe II. Elizabeth, 2 eşya ile birlikte ...
"Kraliçe'nin tabutunu görmek için 35 saat bekleyebilirler" - Dünyadan Haberler
DÜNYA "Kraliçe'nin tabutunu görmek için 35 saat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.