Çin’den ABD’ye TikTok cevabı!

HABERTURK.COM

Dünya çapında bir süredir hükümetlerin gündemi sosyal medya devi TikTok ile çalkalanıyor. Özellikle ABD’nin Çin hükümetine karşı tepkileri ile alevlenen ve kapsamı genişleyen yasaklar silsilesi sonrası geçtiğimiz hafta TikTok CEO’su Shou Zi Chew ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi’nde ifade vermişti. Chew, “Çin hükümetinin kontrolünde değiliz derken, Çin hükümetinden de ABD’ye TikTok yanıtı geldi.

“ABD REKABETE SAYGI DUYMALI”

Çin Dışişleri Bakanı Mao Ning ABD'li milletvekillerinin popüler video uygulamasıyla ilgili ulusal güvenlik endişelerini ele almak için tasarlanan tasarıyı ilerletmesiyle ilgili, "ABD adil rekabete saygı duymalı ve yabancı şirketleri bastırmayı bırakmalı" şeklinde konuştu.