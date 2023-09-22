Cindy Crawford'dan Richard Gere itirafı

Emekli manken, "Birlikte yeterince zaman geçirmedik ve bundan eşit derecede sorumluyuz. Birbirimizi sadece bir gece görmek için Paris’ten Los Angeles’a uçmamızın yeterli olacağını düşündük ama değildi" ifadelerini kullandı.

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Cindy Crawford, ilişkileri boyunca 'nasıl ünlü olunacağı' da dahil olmak üzere Richard Gere'dan çok şey öğrendiğini itiraf etti.