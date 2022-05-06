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Ciner Medya’da atamalar

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliğine Sibel Demirci Erdem, Habertürk TV Ankara Temsilciliğine Fevzi Çakır, Show TV Haber Ankara Temsilciliğine Faruk Demirel, Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörlüğüne Kürşad Oğuz, Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğüne de Mehmet Yeşilkaya atandı

Ciner Medya’da atamalar
HABERTURK.COM

Ciner Medya Grubu’nun haber birimlerinde yeni atamalar, grup bünyesinde tebliğ edildi.

Buna göre Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliğine atandı.

Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilci Yardımcısı görevini yürüten Fevzi Çakır Habertürk TV Ankara Temsilciliğine atandı.

Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörü görevini yürüten Faruk Demirel Show TV Haber Ankara Temsilciliğine atandı.

Habertürk TV Program Yapımcısı Sunucusu olarak görev yapan H.Kürşad Oğuz Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörlüğüne atandı.

Show TV Haber Koordinatörü görevini yürüten Mehmet Yeşilkaya Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğüne atandı.

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