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        Ciner Medya’nın mutlu günü

        Ciner Medya ailesi, bünyesindeki iki ismin evlilik sevincini paylaşıyor… Bloomberg HT yönetmenlerinden Dilara Molvalı ile Ciner Bilgi Grubu Ürün Müdürü Kenan Gündoğan Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahla dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 14:25 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:32
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        Ciner Medya'nın mutlu günü
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        Ciner Medya bünyesindeki iki isim Beşiktaş Evlendirme Dairesi’ndeki nikah töreni ile dünyaevine girdi.

        Bloomberg HT yönetmenlerinden Dilara Molvalı ile Ciner Bilgi Grubu Ürün Müdürü Kenan Gündoğan’ı hayatlarını birleştirdikleri bu mutlu günde aileleri ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

        İki arkadaşımıza mutluluklar diliyoruz.

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