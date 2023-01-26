İnsanın ihtiyaç duyduğu yirmiden fazla enzim için gerekli olan ve bu özelliğiyle canlılık açısından büyük bir önemi olan çinko elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Çinko sembolü nedir? Çinko hakkında bilinmesi gereken tüm detayları sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Çinko Simgesi Nedir?

Demir, alüminyum ve bakırdan sonra en çok ve en yaygın kullanılan metal olan çinko sembolü Zn’dir. Çinko elementinin adının nereden geldiği konusunda ise iki farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan ilki çinko kristallerinin sivri uçlu olmasından hareketle, Almancada sivri uçlu anlamına gelen “zinke” kelimesiyken; diğeri ise kalay manasına gelen ve yine Almanca olan “zinn” kelimesidir.

Çinko Elementi Özellikleri

Tarihin eski dönemlerinden itibaren insanlar tarafından kullanılan çinkonun keşfi, 1700’lü yıllara dayanmaktadır. Alman kimyager Johann Friedrich Henckel’in, 1721 yılında çinkoyu ayırmayı başarması, bilim çevrelerince çinkonun keşfi olarak kabul edilmektedir.

Bir geçiş elementi olan ve mavimsi bir gri renkte olan çinko elementi; sert ve kırılgan bir metaldir. Erime noktasının düşük olması bakımından diğer metallerden ayrılan çinko, 150 santigrat derece kadar ısıtıldığı takdirde, kolayca dövülebilen ve işlenebilen bir metal olarak dikkat çekmektedir. İndirgeme ve elektroliz yöntemiyle elde edilen çinko yüksek bir dayanıklılığa sahip olduğu için bazı bileşikler ve alaşımlarla kullanılmaktadır.

Yanıcı olmayan bir element olan çinko, korozyona karşı koruma için yapılan işlemlerde önemli bir metal olarak görev yapmaktadır. Doğada dağınık olarak bulunan bu element, yerkabuğunda da %0.013 oranında bulunmaktadır. Doğada serbest halde bulunmayan çinkonun en önemli kaynakları ise volkanik kayalardır.