Toksik bir element olması sebebiyle, özellikle solunduğunda insan sağlığını tehlikeye atma ihtimali olan antimon elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Antimon sembolü nedir? İşte, tüm detaylar…

Antimon Simgesi Nedir?

Doğada serbest halde nadiren bulunan bir element olan antimon sembolü Sb’dir. Elementin ismi; Yunanca bir kelime olan ve tek başına bulunmayan, yalnız olmayan anlamlarına gelen “antimonos” sözcüğünden gelmektedir.

Antimon Elementi Özellikleri

Yapılan bilimsel araştırmalarda antimon elementinin kullanımı MÖ.3000’li yıllara dayanmaktadır. Özellikle Antik Mısır’da kadınlar bu elementi, gözlerine sürme çekmek amacıyla kullanmıştır. Bunun yanında, bugün Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenen ve 5000 yıllık olan bir vazoda da antimon elementine rastlamak mümkündür. Bilimsel araştırmalar neticesinde bu elementin keşfi ise 1600’lü yıllara tekabül etmektedir.

Metal ile ametal arası birtakım özelliklere sahip olan antimon elementi gümüşi beyaz bir renge sahip olan katı ve kırılgan bir maddedir. Kolaylıkla aşındırılabilen ve bu şekilde toz halini de alan antimon, ısı ve elektrik iletimi hususunda ise çok başarılı bir element değildir.

Demir dışı metaller kategorisine dâhil olan bu element, kuru hava ile herhangi bir tepkimeye girmezken, nemli havalarda ise parlaklığını yitirmektedir. Korozyona karşı yüksek bir dirence sahip olan antimon elementi, seyreltik asitler karşısında da çözülmeyen, aside dayanıklı bir yapıdadır.