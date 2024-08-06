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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Çinli Hongchan Quan altın madalya kazandı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Çinli Hongchan Quan altın madalya kazandı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar senkronize 10 metre platform atlamada Çinli Hongchan Quan altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:17 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:17
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        Hongchan Quan'dan altın madalya!
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        Çinli Hongchan Quan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar senkronize 10 metre platform atlamada altın madalyaya uzandı.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Su Sporları Merkezi'nde yapılan atlama müsabakaları sonucunda kadınlar senkronize 10 metre platform atlamada madalyalar sahibini buldu.

        Hongchan Quan, 425.60 puanla altın madalyaya ulaştı. Çinli Yuxi Chen 420.70 puanla gümüş, Kuzey Koreli Rae Mi Kim de 372.10 ile bronz madalya elde etti. ​

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