Çinli kadınların güzellik sırları nelerdir?

Çinli kadınlar; porselen bebek gibi yüzleri ve pürüzsüz ciltleriyle dikkat çeken ve özenilen kadınlar arasındadır. Ciltlerindeki ışıltı başka bir havadadır. Sağlığın ve bakımın göstergesi olan ciltlerinin nasıl bu şekilde taze ve canlı durabildiğini herkes merak ediyor olmalı. Yaşadıkları ortam ve beslenme alışkanlıkları ile bakımları onları bu şekilde mükemmel ciltlere sahip olmalarına imkan tanımaktadır. Çinli kadınlar özellikle doğal olmayı tercih eden ve sakin yapılarıyla sade yaşamayı seçen bir kişiliğe sahipler. Yüzlerindeki ışıltı da bu sayede daha etkili olabilmektedir.

Peki, Çinli kadınların güzellik sırları nedir?

Çinli kadınlar düzenli olarak beyaz çay tüketiyorlar. Bu çayı ciltleri için de maske olarak uygulama yapmaktadırlar. Bu çay sayesinde; ciltlerinde sarkma ve kırışıklıkların önlenmesi sağlanmaktadır.

Yeşil çayı saçları için kullanarak maske uygulamaları sayesinde canlı ve parlak olabiliyor. Biberiye yağı ile demlenmiş yeşil çayı karıştırarak uygulama yapılmaktadır. Bu sayede saçların doğallığı sağlanmaktadır.

Banyo yaparken de biberiye yağlarını banyo suyuna koyarak tüm vücutları içinde bakım sağlamaktadırlar.

Pirinç suyu kullanarak doğal maskeler uygulamaları sayesinde; beyaz ve pürüzsüz bir tene sahip olmaktadırlar.

Yüz masajı yaparak; yüz kaslarını çalıştırıp ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak kolajen miktarının yükselmesini sağlamaktadırlar. Bu sayede ciltte sarkma ve kırışıklıklar çok geç yaşlara kadar ortaya çıkmazlar.

Özellikle omega3 yağ asitleri sağlayan balık tüketimini de düzenli olarak sağlamaktadırlar.