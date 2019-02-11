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Konya'da yaşanan olayda, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikâyette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'şeyh' diye tanıtan Süleyman Işık'ın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Işık, 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ile 22 yaşlarında 5 erkeğe 'cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla tutuklandı. Işık'ın tutuklanmasının ardından bir kişi daha cinsel istismara uğradığını iddia ederek, şikâyetçi oldu. İki dosya birleştirildi.
"HAKKIMDAKİ İDDİALAR HARAM"
DHA'da yer alan habere göre Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlamaları kabul etmeyen Süleyman Işık, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, ''İftira ateşten bir gömlektir. Bu gömlek bana giydirilmeye çalışılmıştır. Hakkımda ifade veren kardeşlerimin iddialarını kabul etmiyorum. 10 aydır cezaevindeyim. Eşim rahatsız o nedenle benim bakımıma ihtiyacı var. Vereceğiniz karara saygılıyım. Mahkemenizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Benim hakkımdaki iddiaların haram olduğunu biliyorum. Onlara haram olduğunu söylemiştim. Beraatımı talep ediyorum'' dedi.
"62 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI"
Mahkeme heyeti ise cinsel saldırıya uğradığını ileri süren mağdurlardan birinin şikâyetinden vazgeçtiğini bildirerek, Süleyman Işık'ı 5 kişiye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Işık, el konulan bilgisayarında bulunan görüntülerle ilgili olarak da 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl hapis ve 100 TL adli para cezasına çarptırıldı.
İSTİSMARA YARDIM EDENE 5 YIL HAPİS
Süleyman Işık'a mağdurlardan birine cinsel istismarda bulunurken yardımcı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat Karabayrak ise 'cinsel istismara yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezası aldı.
YENİ DAVA DAHA AÇILDI
Süleyman Işık hakkında 'cinsel istismar' suçlamasıyla yeni bir dava daha açıldı. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın mağduru H.B., Işık'tan kendisini istismara zorladığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. Açılan bu yeni davayla ilgili ilk duruşmaya şikâyetçi H.B., tutuklu sanık Süleyman Işık ve tarafların avukatları katıldı. Şikâyetçi H.B.'nin ifadesinde, ''Arka odada yalnızdık. Süleyman Işık bana bir şey yapmadı. Bana, kendisini taciz ettirdi" dediği öğrenildi. Duruşma ertelendi.
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