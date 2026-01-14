'The West Wing' ve 'Thirtysomething' dizileriyle tanınan oyuncu ve yönetmen Timothy Busfield, New Mexico'da açılan davada, bir televizyon dizisi setinde çocuk oyuncu olarak çalışan reşit olmayan erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Busfield'ın, New Mexico'da polise teslim olduğu öğrenildi.

"EŞİNİN YANINDA"

Timothy Busfield'ın oyuncu eşi Melissa Gilbert'in temsilcisi; "Melissa Gilbert şu anda kamuoyuna açıklama yapmıyor. İnternette dolaşan ve sessizliğini bozduğu iddia edilen yapay zekâ tarafından oluşturulmuş sahte videoları da dahil olmak üzere, ortaya çıkan açıklamalar ondan gelmiş gibi değerlendirilmemelidir. Hukuki süreç devam ederken, Tim'in avukatlarının kamuoyuna konuşmama isteğine saygı duyuyor. Bu süre zarfında, bu olayı atlatırken ailesine destek olmaya ve onlara bakmaya odaklanıyor. Melissa, eşinin yanında ve onu desteklemekte. Uygun bir zamanda kamuoyuna açıklama yapacaktır. Mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" dedi.

Timothy Busfield, bir çocukla cinsel temas suçundan iki, çocuk istismarı suçundan ise bir olmak üzere toplam üç suçlamayla karşı karşıya. 2022'de yayınlanan 'The Cleaning Lady' dizisinin bir bölümünü yönetirken, o sırada 7 ve 8 yaşında oldukları iddia edilen iki çocuğa cinsel istismarla suçlanıyor.