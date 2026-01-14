Habertürk
        Haberler Dünyadan Cinsel istismardan tutuklanan Timothy Busfield'e eşi Melissa Gilbert'ten destek

        Cinsel istismardan tutuklanan Timothy Busfield'e eşinden destek

        İki erkek çocuk oyuncuya sette cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Timothy Busfield'e, eşi Melissa Gilbert desteğini esirgemedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 10:07 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:07
        Tutuklanan oyuncuya eşinden destek
        'The West Wing' ve 'Thirtysomething' dizileriyle tanınan oyuncu ve yönetmen Timothy Busfield, New Mexico'da açılan davada, bir televizyon dizisi setinde çocuk oyuncu olarak çalışan reşit olmayan erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Busfield'ın, New Mexico'da polise teslim olduğu öğrenildi.

        "EŞİNİN YANINDA"

        Timothy Busfield'ın oyuncu eşi Melissa Gilbert'in temsilcisi; "Melissa Gilbert şu anda kamuoyuna açıklama yapmıyor. İnternette dolaşan ve sessizliğini bozduğu iddia edilen yapay zekâ tarafından oluşturulmuş sahte videoları da dahil olmak üzere, ortaya çıkan açıklamalar ondan gelmiş gibi değerlendirilmemelidir. Hukuki süreç devam ederken, Tim'in avukatlarının kamuoyuna konuşmama isteğine saygı duyuyor. Bu süre zarfında, bu olayı atlatırken ailesine destek olmaya ve onlara bakmaya odaklanıyor. Melissa, eşinin yanında ve onu desteklemekte. Uygun bir zamanda kamuoyuna açıklama yapacaktır. Mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" dedi.

        Timothy Busfield, bir çocukla cinsel temas suçundan iki, çocuk istismarı suçundan ise bir olmak üzere toplam üç suçlamayla karşı karşıya. 2022'de yayınlanan 'The Cleaning Lady' dizisinin bir bölümünü yönetirken, o sırada 7 ve 8 yaşında oldukları iddia edilen iki çocuğa cinsel istismarla suçlanıyor.

        Timothy Busfield'in tutukluluk fotoğrafı
        Timothy Busfield'in tutukluluk fotoğrafı
        Husumetlilerin silahlı kavgasında 1 ölü, 5 yaralı

        ADANA'da husumetli 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve tabancalı kavgada göğsünden vurulan Übeyt Coşkun (45) hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sokakta önlem aldı. (DHA) 

        #Melissa Gilbert
        #Timothy Busfield
        #cinsel istismar
        #cinsel taciz
