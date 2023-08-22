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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cinsel istismardan tutuklandı! Böyle ağabey olmaz olsun! - Haberler

        Cinsel istismardan tutuklandı! Böyle ağabey olmaz olsun!

        Konya'da, 16 yaşındaki kız kardeşi E.B.'ye cinsel istismarda bulunan 21 yaşındaki V.B., tutuklandı. İfadesinde suçunu itiraf eden V.B.´nin, otomobilini kullanması karşılığında, kardeşine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu söylediği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:06 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:10
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        Cinsel istismardan tutuklandı! Böyle ağabey olmaz olsun!
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kur'an kursuna giden E.B. (16), bir hafta önce eğitmenine, ağabeyi V.B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

        AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'da yer alan habere göre eğitmen, durumu aileye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, fabrikada çalışan V.B.'yi gözaltına aldı.

        İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

        V.B., ifadesinde, "2 yıl önce araba aldım. Kız kardeşim de arabamı kullanmak istiyordu. 'Arabamı kullanmak istersen benimle ilişkiye gireceksin' dedim, o da kabul etti. 2 yıl boyunca devam etti" dediği öğrenildi.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İfadesinin ardından Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen V.B., 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

        #Konya
        #Son dakika haberler
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