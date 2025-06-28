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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!

        İstanbul polisi, hüküm giymiş aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı. Nitelikli cinsel saldırı suçundan, 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan Nurullah S., günlerce yapılan takip sonrası Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonla yakalandı

        Giriş: 28.06.2025 - 10:38 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:43
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        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
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        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı.

        İSTANBUL'DA SAKLANIYORDU

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yapılan çalışmalarda Diyarbakır’da, 2009 yılında meydana gelen nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan Nurullah S.’nin İstanbul’da saklandığı bilgisine ulaşıldı.

        10 YILDIR ARANIYORDU

        Yargılandığı suçtan 2015 yılında, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Nurullah S.’nin yakalanması için çalışma derinleştirildi. Yapılan çalışmalarla 10 yıldır aranan Nurullah S.’nin, Eyüpsultan’da gizlendiği belirlendi.

        GECE YARISI YAKALANDI

        İz süren polis ekipleri, Nurullah S.’nin Eyüpsultan’da gizlendiği yere baskın yaptı. Gece yarısı düzenlenen operasyonla Nurullah S., saklandığı evde yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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