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CIO ödülleri sahibini buldu

Teknoloji dünyasında 2010 yılından bu yana verilen CIO Ödülleri'nin 13'üncüsü sahiplerini buldu. 160'tan fazla projenin değerlendirildiği ödül gecesinde 32 CIO ödül aldı.

CIO ödülleri sahibini buldu
HABERTURK.COM

2010 yılından bu yana verilmekte olan CIO Ödülleri'nin 13. kez düzenlendi. 160'ın üzerinde projenin değerlendirildiği ödüllendirme programında 32 CIO ödüllerine kavuştu.

Ödül gecesinde konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, “Dijital dönüşümle de kurum, kuruluş, organizasyon ve devletlerin iş ve işleyişlerini, dolayısıyla da stratejilerini dijital teknolojilerin sağladığı fırsatları yakalayarak farklı alanlara dahil ediyorlar. Dijital dönüşüme yardımcı olan teknolojiler ve hizmetlere bakıldığında ise yapılan harcamaların dünyada 2023 yılında 2,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2025’e kadar da kuruluşların en az yüzde 80’inin geleneksel veri merkezlerini kapatarak ortak konumlu, dağıtık ve hiper ölçekli veri merkezlerine geçmesi bekleniyor." dedi.

Ödül alan CIO'ları tebrik eden Koç, daha adil bir dünyanın anahtarının IT yöneticilerinin elinde olduğunu belirterek "Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, kamu kurumu yöneticilerine yönelik eğitim planı üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda yenilikçi teknolojilerin üretimi, kullanımı, yorumlanması ve saklanmasına kadar ülkemizin dünya sahnesinde rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Ödül gecesinde şu CIO’lar gerçekleştirdikleri projeler ile ödüllendirilmeye layık bulundular.

  1. AHMET COŞKUN – THY Teknik
  2. ALİ ÇAĞATAY SÖZER – Kuzey Ege Otoyolu
  3. AZİZ FAHRİ ARKAN – AgeSA
  4. CİHAN ADAR – Greyder
  5. ERDAL KEMİKLİ – Otokoç
  6. ERDOĞAN BAYRAK – BELBİM
  7. ERKAN AYTÜRK – Toyota
  8. ETHEM TOPGÜL – Intercity
  9. FULYA BIÇAK MUŞTU – Zorlu Enerji
  10. GÜRKAN TAŞKIRAN – Kiğılı
  11. HAKAN UÇAR – Yorglass
  12. HANDAN KARAKUŞ – CarreforuSA
  13. KEREM ÖZTÜRK – TAV
  14. KORAY KURT – Abdi İbrahim İlaç
  15. KÖKSAL KÜÇÜKADA – SANKO
  16. MEHMET BÜTÜN – Vakıf Katılım Bankası
  17. MEHMET FIRAT – EnerjiSA
  18. MEHMET UÇANSOY – EPİAŞ
  19. MURAT YONAR – MAY Tohum
  20. MUSTAFA BEZEKLİOĞLU – Türkiye Finans Katılım Bankası
  21. OĞUZHAN YILDIZ – Kalyon Holding
  22. SABRİ GÖKMENLER – İş Bankası
  23. SERDAR DİLMEN – DHL Express
  24. SERDAR YILMAZ – Fibabanka
  25. SERKAN ÇİL – Koç Üniversitesi
  26. SEYİT ERTUĞRUL – TAM Finans
  27. TUNA TAŞ – AstraZeneca
  28. UĞUR SERKAN TAŞKIN – Koçtaş
  29. YAŞAR KUTLU – Başbuğ Grup
  30. AHMET TURAN POLAT – YKK
  31. YAMAN ACAR – İpragaz
  32. YEKTA CAYMAZ – Arçelik

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