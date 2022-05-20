CIO ödülleri sahibini buldu

2010 yılından bu yana verilmekte olan CIO Ödülleri'nin 13. kez düzenlendi. 160'ın üzerinde projenin değerlendirildiği ödüllendirme programında 32 CIO ödüllerine kavuştu.
Ödül gecesinde konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, “Dijital dönüşümle de kurum, kuruluş, organizasyon ve devletlerin iş ve işleyişlerini, dolayısıyla da stratejilerini dijital teknolojilerin sağladığı fırsatları yakalayarak farklı alanlara dahil ediyorlar. Dijital dönüşüme yardımcı olan teknolojiler ve hizmetlere bakıldığında ise yapılan harcamaların dünyada 2023 yılında 2,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2025’e kadar da kuruluşların en az yüzde 80’inin geleneksel veri merkezlerini kapatarak ortak konumlu, dağıtık ve hiper ölçekli veri merkezlerine geçmesi bekleniyor." dedi.
Ödül alan CIO'ları tebrik eden Koç, daha adil bir dünyanın anahtarının IT yöneticilerinin elinde olduğunu belirterek "Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, kamu kurumu yöneticilerine yönelik eğitim planı üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda yenilikçi teknolojilerin üretimi, kullanımı, yorumlanması ve saklanmasına kadar ülkemizin dünya sahnesinde rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.
Ödül gecesinde şu CIO’lar gerçekleştirdikleri projeler ile ödüllendirilmeye layık bulundular.
- AHMET COŞKUN – THY Teknik
- ALİ ÇAĞATAY SÖZER – Kuzey Ege Otoyolu
- AZİZ FAHRİ ARKAN – AgeSA
- CİHAN ADAR – Greyder
- ERDAL KEMİKLİ – Otokoç
- ERDOĞAN BAYRAK – BELBİM
- ERKAN AYTÜRK – Toyota
- ETHEM TOPGÜL – Intercity
- FULYA BIÇAK MUŞTU – Zorlu Enerji
- GÜRKAN TAŞKIRAN – Kiğılı
- HAKAN UÇAR – Yorglass
- HANDAN KARAKUŞ – CarreforuSA
- KEREM ÖZTÜRK – TAV
- KORAY KURT – Abdi İbrahim İlaç
- KÖKSAL KÜÇÜKADA – SANKO
- MEHMET BÜTÜN – Vakıf Katılım Bankası
- MEHMET FIRAT – EnerjiSA
- MEHMET UÇANSOY – EPİAŞ
- MURAT YONAR – MAY Tohum
- MUSTAFA BEZEKLİOĞLU – Türkiye Finans Katılım Bankası
- OĞUZHAN YILDIZ – Kalyon Holding
- SABRİ GÖKMENLER – İş Bankası
- SERDAR DİLMEN – DHL Express
- SERDAR YILMAZ – Fibabanka
- SERKAN ÇİL – Koç Üniversitesi
- SEYİT ERTUĞRUL – TAM Finans
- TUNA TAŞ – AstraZeneca
- UĞUR SERKAN TAŞKIN – Koçtaş
- YAŞAR KUTLU – Başbuğ Grup
- AHMET TURAN POLAT – YKK
- YAMAN ACAR – İpragaz
- YEKTA CAYMAZ – Arçelik
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