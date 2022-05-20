CIO ödülleri sahibini buldu

HABERTURK.COM

2010 yılından bu yana verilmekte olan CIO Ödülleri'nin 13. kez düzenlendi. 160'ın üzerinde projenin değerlendirildiği ödüllendirme programında 32 CIO ödüllerine kavuştu.

Ödül gecesinde konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, “Dijital dönüşümle de kurum, kuruluş, organizasyon ve devletlerin iş ve işleyişlerini, dolayısıyla da stratejilerini dijital teknolojilerin sağladığı fırsatları yakalayarak farklı alanlara dahil ediyorlar. Dijital dönüşüme yardımcı olan teknolojiler ve hizmetlere bakıldığında ise yapılan harcamaların dünyada 2023 yılında 2,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2025’e kadar da kuruluşların en az yüzde 80’inin geleneksel veri merkezlerini kapatarak ortak konumlu, dağıtık ve hiper ölçekli veri merkezlerine geçmesi bekleniyor." dedi.

Ödül alan CIO'ları tebrik eden Koç, daha adil bir dünyanın anahtarının IT yöneticilerinin elinde olduğunu belirterek "Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, kamu kurumu yöneticilerine yönelik eğitim planı üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda yenilikçi teknolojilerin üretimi, kullanımı, yorumlanması ve saklanmasına kadar ülkemizin dünya sahnesinde rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Ödül gecesinde şu CIO’lar gerçekleştirdikleri projeler ile ödüllendirilmeye layık bulundular.