Çip kararı sonrası ABD borsaları kırmızıya döndü

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) dün bildirimde bulunan Nvidia, H20 entegre devrelerinin Çin'e ve belirli diğer ülkelere sevkiyatı için lisans zorunluluğu getirildiğini belirtti.

ABD'nin Çin'e yeni çip ihracatı kısıtlamaları sonrası teknoloji hisselerindeki satış dalgası hızlanırken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ NVIDIA HİSSELERİNDE

H20 devrelerine getirilen yeni ihracat kontrolleri dolayısıyla 5,5 milyar dolara kadar maliyet beklediğini kaydeden Nvidia'nın hisseleri, dün yüzde 7'ye yakın geriledi.

Diğer büyük teknoloji hisselerindeki düşüş de Tesla için yüzde 5, Apple, Microsoft ve Meta için yaklaşık yüzde 4, Amazon için yüzde 3 ve Alphabet için yüzde 2 oldu.

Trump yönetiminin Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in ABD teknolojisini satın almasını engelleyecek cezalar üzerinde durduğu ve Amerikalıların bu girişimin hizmetlerine erişimini yasaklamayı değerlendirdiğine dair haber de teknoloji hisselerini baskıladığı belirtildi.

Analistler, söz konusu ihracat kısıtlamalarının ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gelişmiş yarı iletkenlerin Çin'e satılmasını engellemeye yönelik en yeni girişimi olduğuna işaret ederek, ABD ticaret politikasındaki sürekli değişimlerin iç tüketimi ve ekonomik büyümeyi etkileyeceğine dair endişelerin arttığını belirtti.