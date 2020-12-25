Çıra suyu buhar yöntemiyle çam ağacından elde edilmektedir ve ne yazık ki çıra suyunu evde yapabilmek mümkün değildir. Çam çırası suyunun faydaları yapılan deneyle ortaya çıkmıştır işte bu deney; deneklerin içme sularına çıra suyu ilave edilerek deneye başlanmıştır. İlk aşamada Denek hayvanları üzerinde yapılan deneyde kan şekerinin hemen düşmediği gözlemlenmiştir. Her hafta alınan kan örnekleriyle birlikte zaman için de kan şekerinin düzenlendiği ve diyabetin düştüğü gözlemlenmiştir.

Çam ağacı kışında yapraklarını dökmeyen havası verem hastalarına bile şifa olan bir ağaçtır. Çam ağaçları doğanın akciğeri vazifesini görürler. Kozalağı, palamudu, tomurcuğu, çırası ve filizleri kullanılarak birçok şifalarından yararlanılır.

Çıra Suyunun Faydaları Nelerdir?

Son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda çıra suyunun birçok faydası olduğu keşfedildi. Çok sayıda hastalığa iyi gelen çıra suyunun önemi halk tarafından yeni fark edildi. Çıra suyu çam ağacından elde edilir. Çam çırası antiseptik özelliği sayesinde solunum yolu enfeksiyonu ve idrar yolları enfeksiyonunu iyileştirebiliyor. Çıra suyu diyabet hastaları için bir şifa kaynağıdır. Diyabet hastaları doktorlarına danışarak çıra suyu tüketebilirler.

Çam Çıra Suyu Nerelerde Bulunur?

Daha önce bulunması mümkün olmayan çıra suyunun şimdi satışlarında büyük artış gözlenmiştir. Bu artışın yaşanması farkına varılamayan şifasının keşfedilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle Arap dünyası çıra suyuna büyük ilgi göstererek en büyük alıcıları arasındadır. Çıra suyu;