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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz' Fişekhane'de

        'Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz' Fişekhane'de

        Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın başrolleri paylaştığı 'Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz' oyunu 21 Ocak'ta Fişekhane'de tiyatroseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:18
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        'Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz' Fişekhane'de
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        Sam Shepard'ın 1980 yılında yazdığı, yazıldığı günden beri tüm dünyada sahnelenen 'True West' oyununa günümüzden seslenen çağdaş bir yorum olarak nitelendirilen "Cırcır Böcekleri İtler ve Biz", 21 Ocak’ta İstanbul Fişekhane’de gerçekleşecek iki performansla izleyicisi ile buluşacak.

        Yıldırım Türker’in çevirdiği, Mert Öner’in yönettiği, Serhat Teoman, Buğra Gülsoy, Burak Sarımola, Ayşe Lebriz Berkem’in başrollerini paylaştığı “Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz” biri kentli, eğitimli bir senarist ve diğeri ise ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız iki kardeşin öyküsünü anlatıyor. Aynı ağacın üstünde farklı mevsimlerde iki kardeşin birbirini keşfetme, birbirine dönüşme; kentin doğayla, sanatın ticaretle, eğitimin cehaletle, hayallerin gerçeklerle savaşı hikayesi.

        Oyununun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Biletinial
        #Fişekhane
        #buğra gülsoy
        #Serhat Teoman
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