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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ Kasım'da 3 ayrı sahnede

        ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ Kasım'da 3 ayrı sahnede

        Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın iki kardeşi oynadığı 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' oyunu Kasım ayında 3 ayrı sahnede seyirciyle buluşmaya devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:38
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        'Cırcır Böcekleri...' Kasım'da 3 oyun
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        Ekim ayında prömiyer yapan ve yoğun ilgiyle karşılanan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ adlı oyun Kasım ayında da seyirciyle buluşmaya devam edecek.

        Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'a Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem’in eşlik ettiği, Mert Öner’in yönetmenliğinde Sam Shepard’ın ‘True West’ oyununa günümüzden bakan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ biri kentli, eğitimli bir senarist diğeri ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız olan iki kardeşin birbirlerini keşfetme ve birbirlerine dönüşme hikayesini konu alıyor.

        İzleyenlerden tam not alan oyun, 14 Kasım’da Zorlu PSM’de, 25 Kasım’da Fişekhane’de (Matine Suare) ve 29 Kasım’da Uniq Hall’da izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Ekim ayını kapalı gişe tamamlayan oyunun Kasım ayı biletleri Passo ve Biletinial’da satışta...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cırcır Böcekleri İtler ve Biz
        #buğra gülsoy
        #Serhat Teoman
        #tiyatro
        #OYUN
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