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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ sahnede

        ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ sahnede

        Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman başrolünde yer aldığı 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' oyunu Eylül ayında Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunun biletleri satışa çıktı.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 09:40
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        'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' sahnede
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        Bugüne kadar yer aldıkları tüm projelerde oyunculuklarıyla beğeni toplayan Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman sanatın birçok alanında, yenilikçi yaklaşımlarla projeler üretmek için kurdukları Art 12’nin ilk projesini duyurdular. 10 yıl aradan sonra birlikte yeniden tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanan ikili Mert Öner’in yönetmenliğinde Sam Shepard’ın ‘True West’ oyununa günümüzden bakan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyununu sahnelemeye hazırlanıyor.

        Biri kentli, eğitimli bir senarist diğeri ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız olan iki kardeşin birbirlerini keşfetme ve birbirlerine dönüşme hikayesini konu alan oyun, 18 Eylül’de Zorlu PSM’de prömiyerini gerçekleştirecek. Biletleri satışa çıkan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyununda Serhat Teoman ve Buğra Gülsoy’a başarılı oyuncular Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem eşlik ediyor

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        #Zorlu PSM
        #buğra gülsoy
        #Serhat Teoman
        #‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’
        #OYUN
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