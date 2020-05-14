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Mart ayı ciro endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış gösterdi

ciro endeksi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2020 yılı Mart ayında yıllık %5,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %5,2, ticaret ciro endeksi %11,5 artarken, inşaat ciro endeksi %21,4, hizmet ciro endeksi %2,2 azaldı.

Toplam ciro yıllık değişim oranı (%),Mart 2020


Ciro endeksleri yıllık değişim oranları (%),Mart 2020

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 9.0 AZALDI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2020 yılı Mart ayında aylık %9,0 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %5,7, inşaat ciro endeksi %16,2, ticaret ciro endeksi %7,5, hizmet ciro endeksi %17,1 azaldı.

Toplam ciro aylık değişim oranı (%),Mart 2020


Ciro endeksleri aylık değişim oranları (%),Mart 2020

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