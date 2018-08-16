Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.





İNŞAAT SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 22,1 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 10 azaldı.

TİCARET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 20,2 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 28,7 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı.





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