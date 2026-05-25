Cirque du Soleil, 8 gösteriyle İstanbul'dan geçti

Cirque du Soleil, 10 yıl aradan sonra OVO gösterisiyle İstanbul seyircisiyle buluştu. Tatlı Ekşi ve Pyramidion iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun arka planında yaklaşık 300 kişi çalıştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 4 gün boyunca süren toplam 8 gösteriyi 40.000 kişi izledi.

21 tır ve 102 kişilik dev bir ekiple İstanbul'a gelen Cirque du Soleil ekibi prodüksiyonu ile yediden yetmişe her yaştan izleyiciyi ağırladı.

Gösteriye Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Gupse Özay, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Seda Bakan, Özgü Namal, Taner Ölmez, Onur Saylak, Ali Sunal, Hande Soral& İsmail Demirci, Duygu Sarışın, Canan Ergüder, Esra Ruşan, Ecem Özkaya, Engin Hepileri&Beyza Şekerci, Funda Eryiğit, Ayça Bingöl, Alper Kul, Hakan Özoğuz, Kaya Çilingiroğlu&Feraye Tanyolaç, Başak Gümülcinelioğlu & Çağrı Çıtanak, Barış Falay & Esra Ronabar, Aslı İnandık, Çağla Şikel, Berfu & Eser Yenenler, Ceren Benderlioğlu, Tuğrul Tülek, ve Hülya Gülşen gibi ünlü isimler katıldı.

Portekizcede 'yumurta' anlamına gelen OVO, seyirciyi doğanın kalbine ve böceklerin hareketli evrenine davet ederken; yaşam döngüsünü, dönüşümü ve doğanın enerjisini merkezine alıyor.

2009 yılında Montreal'de prömiyerini yapan ve bugüne kadar 40'tan fazla ülkede 10 milyondan fazla seyirciye ulaşan gösteri, Cirque du Soleil'in en enerjik ve en renkli prodüksiyonlarından biri olarak gösteriliyor.