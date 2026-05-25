        Haberler Kültür-Sanat Cirque du Soleil, 8 gösteriyle İstanbul'dan geçti

        10 yıl aradan sonra OVO gösterisiyle İstanbul seyircisiyle buluşan Cirque du Soleil, 8 gösteriyle 40.000 kişi ağırladı

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 15:27 Güncelleme:
        Cirque du Soleil, 10 yıl aradan sonra OVO gösterisiyle İstanbul seyircisiyle buluştu. Tatlı Ekşi ve Pyramidion iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun arka planında yaklaşık 300 kişi çalıştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 4 gün boyunca süren toplam 8 gösteriyi 40.000 kişi izledi.

        21 tır ve 102 kişilik dev bir ekiple İstanbul'a gelen Cirque du Soleil ekibi prodüksiyonu ile yediden yetmişe her yaştan izleyiciyi ağırladı.

        Gösteriye Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Gupse Özay, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Seda Bakan, Özgü Namal, Taner Ölmez, Onur Saylak, Ali Sunal, Hande Soral& İsmail Demirci, Duygu Sarışın, Canan Ergüder, Esra Ruşan, Ecem Özkaya, Engin Hepileri&Beyza Şekerci, Funda Eryiğit, Ayça Bingöl, Alper Kul, Hakan Özoğuz, Kaya Çilingiroğlu&Feraye Tanyolaç, Başak Gümülcinelioğlu & Çağrı Çıtanak, Barış Falay & Esra Ronabar, Aslı İnandık, Çağla Şikel, Berfu & Eser Yenenler, Ceren Benderlioğlu, Tuğrul Tülek, ve Hülya Gülşen gibi ünlü isimler katıldı.

        Portekizcede 'yumurta' anlamına gelen OVO, seyirciyi doğanın kalbine ve böceklerin hareketli evrenine davet ederken; yaşam döngüsünü, dönüşümü ve doğanın enerjisini merkezine alıyor.

        2009 yılında Montreal'de prömiyerini yapan ve bugüne kadar 40'tan fazla ülkede 10 milyondan fazla seyirciye ulaşan gösteri, Cirque du Soleil'in en enerjik ve en renkli prodüksiyonlarından biri olarak gösteriliyor.

        BOLU'nun Gerede ilçesinde dün Kurban Bayramı tatiline gitmek isteyenlerin Karadeniz yolunda oluşturduğu uzun araç kuyruklarından kaçarak orman yollarına giren şoförlerin araçları çamura saplandı. Mahsur kalan TIR ve tankerler, köylüler tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.

        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        O yavru keçiyi paylaştı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Sibel Kekilli evlendi
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
