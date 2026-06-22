Citroën Berlingo'ya "Made in Türkiye" imzası

Fransız otomobil üreticisi Citroën, Türkiye’de bir ilki hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Markanın hafif ticari modeli Berlingo, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’da yer alan Tofaş Fabrikası’nda üretilecek.

Bu yıl aynı zamanda 30’uncu yılını kutlayan Berlingo, Avrupa pazarında olduğu kadar Türkiye’de de önemli bir kullanıcı kitlesine ulaştı. İlk kez 1996 yılında yollara çıkan Berlingo, Türkiye’de 150 binin üzerinde kullanıcıyla buluştu.

Konu hakkında değerlendirme bulunan Citroën Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, "Türkiye sadece Citroën için güçlü bir pazar değil, aynı zamanda giderek daha stratejik bir üretim merkezi konumuna geliyor. 2026 yılının ilk beş ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 2 büyürken, Citroën olarak satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artırarak yaklaşık 9 bin 950 adetlik satış hacmine ulaştık. Bu dönemde hafif ticari pazar payımızı da 1 puan artırarak yüzde 10,3 seviyesine taşıdık. Yerli üretimin sağlayacağı güçle birlikte segmentteki konumumuzu daha da ileri taşımayı ve ilk 3 marka arasındaki yerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Berlingo, ilk kez Temmuz 1996'da pazara sunuldu. Dünya genelinde 4.2 milyondan fazla üretilen ve yaklaşık 90 ülkede satışa sunulan Berlingo, hem ailelerin hem de ticari kullanıcıların beklentilerine yanıt sunmayı hedefliyor.