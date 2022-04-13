Civan perçemi otunun faydaları 0:00 / 0:00

Halk arasında binbir yaprak otu, kandil çiçeği ve barsama otu gibi farklı isimlerde de anılan civanperçemi rahatlıkla kendi kendine yetişebilen şifalı bitkiler arasında yer alır. Civan perçemi bitkisi yapısı gereği tüyleri olan parçalı bir bitki türüdür. Civan perçemi çiçeği farklı renklerde yetişmektedir. Kurutulmuş şekilde çay olarak tüketimi tercih edilen civan perçeminin sağlığa da sayısız faydası bulunmaktadır. Civanperçemi otu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da paylaşıldığı için kişiler tarafından bu ot hakkında yapılan araştırmalar her geçen gün artmaktadır. Peki, civan perçemi otu ne işe yarar? Civan perçemi hakkında merak edilen her şey yazımızda sizlerle.

Civan Perçemi Faydaları

Civan perçemi düzenli tüketildiğinde mide sorunlarına iyi gelir. Rahatlatıcı özelliği vardır.

İştah açmaya yardımcı olur.

Gaz problemi çeken kişiler tarafından tüketilmesi önerilir.

Bağırsakların daha düzenli çalışmasına destek olur. Kabızlık sorunlarına iyi gelir.

Kış aylarında tüketildiğinde soğuk algınlığına iyi gelir.

Balgam söktürücü özelliği bulunur.

Migren ağrısına iyi gelir.

Yüksek tansiyonu olan kişiler dengelemek için kullanılır.

Baş dönmesine iyi gelir.

Stresi azaltır, dinginlik verir.

Cilt sağlığına iyi gelir. Akneleri ve sivilceleri azaltmaya yardımcı olur.

Civan Perçemi Zararları

Civan perçemi bitkisinin bilinen ağır yan etkileri bulunur. Alerjen hassasiyeti olan kişilerin tüketmemesi önerilir. Bunun yanı sıra fazla tüketiminde ishale yol açabilir. Çünkü bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlayan bu bitki fazla tüketimde sindirim sorununa yol açar.

Civan Perçemi Adet Söktürür Mü?

Civan perçemi ile ilgili merak edilen konulardan biri de regl dönemlerinde olumlu etkisi olup olmadığıdır. Civan perçemi çayı kadın hastalıklarında kullanılması önerilen bir doğal bitkidir. Adet söktürücü özelliği bulunur. Bunun yanı sıra adet kanamalarını düzenler. Kadınların menopoz dönemini daha rahat atlatmalarını sağlar.

Civan Perçemi Kadın Hastalıklarına İyi Gelir Mi?

Kadınlar tarafından tüketilen bitkilerin kadın hastalıklarına iyi gelip gelmediği her zaman merak edilmektedir. Uzmanlar, civan perçemi otunun kadın hastalıklarına iyi geldiğini sıklıkla dile getirmektedir. Regl dönemlerini düzenlemesinin yanı sıra menopoz dönemlerinin de daha rahat ve hafif bir şekilde atlatılmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra kadınların yumurtlama dönemlerinde de olumlu etkileri bulunur. Civan perçemi çayı ile oturma banyoları yapıldığında rahim akıntıları da azalabilir.

Civan Perçemi Otu Nedir?

Civan perçemi bitkisi papatyagiller ailesi arasında yer alır. Civanperçeminin bilinen 80 türü vardır. Hem beyaz, hem kırmızı hem de sarı renkleri bulunan civan perçeminin tüyleri bulunur ve yumuşaktır. Türkiye’de ise farklı bölgelerde isimlendirilen civan perçeminin 40 türü bulunur. Dağ yamaçlarında ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişir. Genel olarak kurutulan ve çay olarak tüketilen civan perçemi aynı zamanda uçucu bir yağ olarak da kullanılır. Potasyum içeriği açısından zengindir. Hoş kokusu ile aromaterapi sırasında da tercih edilebilir. Civan perçeminin hoş kokusu ile yemeklerde de çok sık olmasa da kullanıldığı görülmektedir.