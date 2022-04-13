Argan yağının faydaları 0:00 / 0:00

Saç ve cilt bakımı için kullanılan argan yağı hakkında bilinmeyen pek çok detay vardır. Sağlıklı ve faydalı doğal yağlardan biri olan argan yağı, Fas’ta yetişen egzotik bir ağaçtan elde edilir. Antioksidan zengini ve vitaminler açısından da faydalı olan bu yağ, cilt hücrelerinin onarılması ve yenilenmesi için önemli bir görev görmektedir. Argan yağı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık dile getirildiği için kullanımına olan talep de her geçen gün artmaktadır. İşte, argan yağı hakkında bilinmesi gereken her şey.

Argan Yağı Faydaları

Son dönemlerde kozmetik ürünlerinde sıkça karşımıza çıkan argan yağı hakkında kişiler, argan yağı ne işe yarar? sorusunun cevaplarını merak etmektedir. İşte argan yağı faydaları:

Güneş ışınlarının cilde zararı etkileri olabilir. Argan yağı ise düzenli ve doğru kullanıldığında güneş ışınlarının meydana getirdiği bu hasarlara karşı korum sağlar.

Cilt zaman içinde nemini kaybedebilir. Argan yağı ise cildin kaybettiği nemini geri kazandırır.

Cildi tedavi ederek, ciltte bulunan kusurların iyileşmesine yardımcı olur.

Ciltte meydana gelen aknelerin azalmasında ve yeni aknelerin meydana gelmesinde engelleyici etkisi bulunur.

Cilt üzerinde meydana gelen enfeksiyonları iyileştirir.

Yaraların daha hızlı sürede iyileşmesini sağlar.

Hızlı kilo alıp verme ve doğum gibi süreçlerin ardından özellikle kadınlarda çatlaklar meydana gelebilir. Argan yağı bu çatlakların azalmasını sağlar.

Göz altı torbalarının azalmasında olumlu katkılar sağlayabilir.

Eldeki kuruluk için kullanılabilir.

Tırnak sağlığı için etkilidir.

Argan Yağı Zararları

Argan yağını faydaları kadar zararları da merak edilmektedir. Bu yüzden kişiler argan yağının zararlarını da araştırır. Argan yağının zararları kapsamında herhangi bir yan etki ise bulunmamaktadır. Ancak kullanım ile birlikte bir yan etki meydana gelinirse hemen doktora başvurulmalıdır.

Argan Yağı Nasıl Kullanılır?

Argan yağı hem cilt hem de saç sağlığı için kullanılmaktadır. Eğer saç için argan yağı kullanılacak se şu adımlar izlenmelidir:

Argan yağı duş sonrasında saça uygulanmalıdır.

Avuç içine dökülen bir miktar argan yağı saç derisinden saç uçlarına kadar eşit bir şekilde dağıtılır. Argan yağı tüm saça uygulandıktan sonra yarım saat boyunca bir streç film ya da havluya sarılır. Ardından şampuan ile yıkanır.

Argan yağının cilt üzerinde kullanımı ise şu şekildedir:

Argan yağı cilt bakımında direkt olarak uygulanabilir. Sağlıklı bir cilt için birkaç damla argan yağını cildinizi temizleyip kuruladıktan sonra parmak uçlarınız ile yüzünüze masaj yapabilirsiniz. Argan yağını her akşam yatmadan önce temiz cilde masaj yaparak uygularsanız sabaha kadar argan yağı cilt üzerinde onarma etkisini gösterecektir.

Argan Yağı Nelere İyi Gelir?

Argan yağı saç ve cilt bakımı için genel olarak tercih edilen bir doğal yağdır. Saça parlak ve güçlü bir görünüm kazandırır. Bunun yanı sıra tırnak sağlığı için de argan yağı iyi gelir. Tırnakların güçlendirerek kırılmasını engeller. Bunun yanı sıra cilt için etkili bir nemlendiricidir. Gözenekleri açarken cildin hava almasını ve nemlenmesini sağlar.