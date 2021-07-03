Çizgi film

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Ajans Haberleri
ABONE OL

Çizgi film "Nils ve Uçan Kaz" ekranlara dönüyor

Birbirinden farklı yeni yapımlarla çizgi film yelpazesini genişletmeye devam eden TRT Çocuk, bir döneme damga vuran "Nils ve Uçan Kaz"ın yeni versiyonunu izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Çizgi film
AA

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yakın dostu Martin ve kazlarla bir yolculuğa çıkan Nils'in maceraları TRT Çocuk ekranlarında yayımlanacak.

Üç boyutlu animasyon tekniğiyle yenilenen "Nils ve Uçan Kaz", yeni tasarımıyla çocukları ekran başında eğlendirirken, ebeveynlere de çocukluk yıllarını hatırlatacak.

TRT'de 1980'li yıllarda yayımlanan ve pazar sabahlarının vazgeçilmezi olan çizgi film, çocukların aileleriyle keyifli zaman geçirmesini sağlayacak. Çocuklar, Nils'e, Uçan Kaz ile çıktığı maceralarda eşlik edecek ve onunla yeni coğrafyaları keşfedecek.

Selma Lagerlöf'ün 1909'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan aynı adlı klasik eserinden uyarlanan "Nils ve Uçan Kaz", 5 Temmuz'dan itibaren her gün saat 17.15 ve 20.05'te TRT Çocuk ekranlarında olacak.

- Nils ve Martin ile kuzeye yolculuk

Gözü kara bir çocuk olan Nils, bir gün minik bir insana dönüşür. Hayvanlarla konuşabildiğini fark eden Nils, çiftlik kazı Martin ile arkadaş olur.

Sadık arkadaşıyla yaban kazı sürüsüne katılarak sıra dışı bir yolculuğa çıkan Nils, kazların tecrübeli lideri Akka, uysal kartal Gorgo, iyi kalpli Yumuşak Tüy ve iki rakip kız kardeşin oluşturduğu topluluğun kurallarına göre yaşamayı öğrenir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nurdan Ulu Horozoğlu: Çok farklı bir süreçten geçiyoruz
KÜLTÜR-SANAT Yeni dönemde zam olacak mı?
Kartal Tibet ile Kemal Sunal için aynı yerde iki tören - HABERLER
KÜLTÜR-SANAT Anlamlı tesadüf
Açılan sinema salonlarında 9 film gösterimde!
KÜLTÜR-SANAT Açılan sinema salonlarında 9 film gösterimde!
İç kanaması geçiren tiyatronun usta ismi Ferhan Şensoy önlem amacıyla hastaneye kaldırıldı
KÜLTÜR-SANAT İç kanaması geçiren Şensoy'un durumu iyi
Sinemacılar, salonların açılışını kutluyor
KÜLTÜR-SANAT Sinemaların açılış açıklaması
TRT ortak yapımı "Kutsal Ruh", Locarno Uluslararası Film Festivalinde yarışacak
KÜLTÜR-SANAT Kutsal Ruh, Locarno'da yarışacak
Otomobilde film keyfi
KÜLTÜR-SANAT Otomobilde film keyfi
İstanbul Modern Sinema'ya 22 bin izleyici
KÜLTÜR-SANAT 22 bin izleyiciye ulaştı
Cazcılar Afyonkarahisar'da buluştu
KÜLTÜR-SANAT Caz festivali sona erdi
Sümela Manastırı'nın restorasyon maliyeti açıklandı
KÜLTÜR-SANAT '6 yılda 57 milyon TL ödenek'